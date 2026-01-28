Ο ΠΑΟΚ έβαλε στη μπουτίκ φανέλες της ομάδας με τα ονόματα των θυμάτων στο τροχαίο και του 54χρονου στη Λάρισα

Μία συμβολική και συγκινητική κίνηση έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καθώς έβαλε σε περίοπτη θέση στη μπουτίκ της ομάδας, φανέλες με τα ονόματα των 7 θυμάτων του τροχαίου.

Οι φανέλες έχουν τοποθετηθεί ανάποδα και στο πάνω μέρος τους έχουν τα μικρά ονόματα των παιδιών που σκοτώθηκαν στο τροχαίο, αλλά και ένα όγδοο όνομα, αυτό του 54χρονου που πέθανε από ανακοπή στη Λάρισα μόλις έμαθε για τον χαμό ενός φίλου του στο μοιραίο βαν.

👏 Στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας υπάρχουν οκτώ φανέλες με τα ονόματα των επτά φίλων της ομάδας που σκοτώθηκαν στο τροχαίο.



H όγδοη φανέλα ειναι για τον φίλο της ομάδας απο τη Λάρισα που έχασε τη ζωή του χτες το βράδυ.#paokfc pic.twitter.com/ZeGODHiGWW — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 28, 2026

