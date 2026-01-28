search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 15:14
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 14:09

Ο ΠΑΟΚ έβαλε στη μπουτίκ φανέλες της ομάδας με τα ονόματα των θυμάτων στο τροχαίο και του 54χρονου στη Λάρισα

28.01.2026 14:09
paok-butique-faneles

Μία συμβολική και συγκινητική κίνηση έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καθώς έβαλε σε περίοπτη θέση στη μπουτίκ της ομάδας, φανέλες με τα ονόματα των 7 θυμάτων του τροχαίου.

Οι φανέλες έχουν τοποθετηθεί ανάποδα και στο πάνω μέρος τους έχουν τα μικρά ονόματα των παιδιών που σκοτώθηκαν στο τροχαίο, αλλά και ένα όγδοο όνομα, αυτό του 54χρονου που πέθανε από ανακοπή στη Λάρισα μόλις έμαθε για τον χαμό ενός φίλου του στο μοιραίο βαν.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στη Νέα Μεσημβρία – Ενός λεπτού σιγή πριν τη σημερινή προπόνηση (video)

Οι τραγωδίες που σημάδεψαν τον ΠΑΟΚ: Από το τροχαίο στα Τέμπη το 1999, στο δυστύχημα στη Ρουμανία

Champions League: «Τελικός» για τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rutte 1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε σε πορεία σύγκρουσης με ευρωπαίους του ΝΑΤΟ – Προβληματισμός για το μέλλον της Συμμαχίας

p1jfgbqj521c421ici15nu16uaovnp (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Χαμόγελο του Παιδιού βράβευσε την EMA ΑΕ με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος»

sikelia-katolisthisi
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Πάνω από 4 χλμ. το μέτωπο της κατολίσθησης – Κινδυνεύει να καταρρεύσει κωμόπολη

alkool-new
ΥΓΕΙΑ

Το αλκοόλ πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για καρκίνο στο έντερο – «Καμπανάκι» από τους ειδικούς

trump-air-force
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες «φωτιές» στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν – Στέλνει «αρμάδα» στην περιοχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 15:13
rutte 1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε σε πορεία σύγκρουσης με ευρωπαίους του ΝΑΤΟ – Προβληματισμός για το μέλλον της Συμμαχίας

p1jfgbqj521c421ici15nu16uaovnp (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Χαμόγελο του Παιδιού βράβευσε την EMA ΑΕ με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος»

sikelia-katolisthisi
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Πάνω από 4 χλμ. το μέτωπο της κατολίσθησης – Κινδυνεύει να καταρρεύσει κωμόπολη

1 / 3