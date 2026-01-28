Ο ΠΑΟΚ έβαλε στη μπουτίκ φανέλες της ομάδας με τα ονόματα των θυμάτων στο τροχαίο και του 54χρονου στη Λάρισα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία συμβολική και συγκινητική κίνηση έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καθώς έβαλε σε περίοπτη θέση στη μπουτίκ της ομάδας, φανέλες με τα ονόματα των 7 θυμάτων του τροχαίου.
Οι φανέλες έχουν τοποθετηθεί ανάποδα και στο πάνω μέρος τους έχουν τα μικρά ονόματα των παιδιών που σκοτώθηκαν στο τροχαίο, αλλά και ένα όγδοο όνομα, αυτό του 54χρονου που πέθανε από ανακοπή στη Λάρισα μόλις έμαθε για τον χαμό ενός φίλου του στο μοιραίο βαν.
