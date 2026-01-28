search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:22
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 10:57

Champions League: «Τελικός» για τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ

28.01.2026 10:57
olympiacos_new

Η τελευταία ζαριά του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League θα παιχτεί το βράδυ (28/1, 22:00) στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ, απέναντι στον Άγιαξ.

Ο Αίαντας της Ολλανδίας θα υποδεχτεί τον πρωταθλητή Ελλάδας για τον όγδοο και τελευταίο αγώνα στην παρούσα φάση, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη και για τις δύο ομάδες.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης Άγιαξ χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει οποιαδήποτε ρεαλιστική πιθανότητα να φτάσει στα νοκ άουτ, αλλά οι πιθανότητες να περάσει (σε ισοβαθμίες) είναι σχεδόν ανύπαρκτες, ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός με νίκη εξασφαλίζει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ιστορικά, Άγιαξ και Ολυμπιακός έχουν συναντηθεί έξι φορές σε διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας από δύο νίκες ο καθένας και δύο ισοπαλίες. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους χρονολογούνται από τη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 1998-99, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 εντός έδρας πριν ο Άγιαξ απαντήσει με 2-0 στο Άμστερνταμ.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν με εξαιρετική ψυχολογία μετά την εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ένα αποτέλεσμα που διατήρησε τις ελπίδες τους για πρόκριση κι αποτέλεσε μέρος ενός σπάνιου σερί δύο νικών στο Champions League, κάτι που δεν είχαν πετύχει από τη φάση των ομίλων του 2015-16.

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν πλέον σε δύο συνεχείς εκτός έδρας νίκες στο Champions League για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους, έχοντας πετύχει αυτό το κατόρθωμα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του 2015-16, ένα ορόσημο που προσθέτει περαιτέρω σημασία στην αναμέτρηση της Τετάρτης.

Ο Άγιαξ θα αγωνιστεί χωρίς τον τραυματία Βάουτ Βέγκχορστ, ενώ ο Στίβεν Μπερχούις προπονήθηκε αλλά η κατάστασή του αποτελεί ερωτηματικό.

Στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και σκόραρε το μοναδικό γκολ στη νίκη του περασμένου Σαββατοκύριακου επί του Βόλου, σε αντίθεση με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα.

Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.

Διαβάστε επίσης:

Ιβάν Σαββίδης για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες, προσεύχομαι για όσους τραυματίστηκαν

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Η στιγμή που το βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούεται μετωπικά με φορτηγό (Video)

Πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί, τρεις τραυματίες (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
taylor-swift-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή των φετινών Grammy

kakokairia_kairos_vroxi_2101_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική

robbie-williams-new
LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: «Κατέβαζα ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα, έπινα μέχρι να χαθώ» (Video)

australia_heatwave
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πέμπτη μέρα καύσωνα – Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ακραία ζέστη και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

paok_enos_leptou_sigi_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στη Νέα Μεσημβρία – Ενός λεπτού σιγή πριν τη σημερινή προπόνηση (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:22
taylor-swift-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή των φετινών Grammy

kakokairia_kairos_vroxi_2101_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική

robbie-williams-new
LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: «Κατέβαζα ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα, έπινα μέχρι να χαθώ» (Video)

1 / 3