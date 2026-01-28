Champions League: «Τελικός» για τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ

Η τελευταία ζαριά του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League θα παιχτεί το βράδυ (28/1, 22:00) στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ, απέναντι στον Άγιαξ.

Ο Αίαντας της Ολλανδίας θα υποδεχτεί τον πρωταθλητή Ελλάδας για τον όγδοο και τελευταίο αγώνα στην παρούσα φάση, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη και για τις δύο ομάδες.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης Άγιαξ χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει οποιαδήποτε ρεαλιστική πιθανότητα να φτάσει στα νοκ άουτ, αλλά οι πιθανότητες να περάσει (σε ισοβαθμίες) είναι σχεδόν ανύπαρκτες, ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός με νίκη εξασφαλίζει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ιστορικά, Άγιαξ και Ολυμπιακός έχουν συναντηθεί έξι φορές σε διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας από δύο νίκες ο καθένας και δύο ισοπαλίες. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους χρονολογούνται από τη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 1998-99, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 εντός έδρας πριν ο Άγιαξ απαντήσει με 2-0 στο Άμστερνταμ.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν με εξαιρετική ψυχολογία μετά την εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ένα αποτέλεσμα που διατήρησε τις ελπίδες τους για πρόκριση κι αποτέλεσε μέρος ενός σπάνιου σερί δύο νικών στο Champions League, κάτι που δεν είχαν πετύχει από τη φάση των ομίλων του 2015-16.

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν πλέον σε δύο συνεχείς εκτός έδρας νίκες στο Champions League για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους, έχοντας πετύχει αυτό το κατόρθωμα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του 2015-16, ένα ορόσημο που προσθέτει περαιτέρω σημασία στην αναμέτρηση της Τετάρτης.

Ο Άγιαξ θα αγωνιστεί χωρίς τον τραυματία Βάουτ Βέγκχορστ, ενώ ο Στίβεν Μπερχούις προπονήθηκε αλλά η κατάστασή του αποτελεί ερωτηματικό.

Στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και σκόραρε το μοναδικό γκολ στη νίκη του περασμένου Σαββατοκύριακου επί του Βόλου, σε αντίθεση με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα.

Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.

