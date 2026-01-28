search
28.01.2026 11:55

ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στη Νέα Μεσημβρία – Ενός λεπτού σιγή πριν τη σημερινή προπόνηση (video)

28.01.2026 11:55
paok_enos_leptou_sigi_new

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης (28/1) στη Νέα Μεσημβρία, στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του «Δικεφάλου», πριν την έναρξη του προγράμματος, τήρησαν ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των επτά αδικοχαμένων οπαδών της ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

Oι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο Ράζβαν Λουτσέσκου και μέλη της διοίκησης του συλλόγου βρέθηκαν χθες (27/1) και έξω από το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους επτά φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης καλείται να μην σταματήσει το πρόγραμμα της και να παίξει κανονικά τον αγώνα εναντίον της Λιόν, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς η UEFA απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αναβολής του αυριανού (29/1) αγώνα στη Γαλλία.

