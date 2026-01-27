Θρήνος στην Τούμπα: Λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο, μεσίστιες οι σημαίες – Φόρος τιμής από Λουτσέσκου και παίκτες (Photos/Video)

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με τους επτά νεκρούς, οπαδούς του Δικέφαλου του Βορρά, που ταξίδευαν στη Λιόν για το μας της αγαπημένης τους ομάδας.

Στη Θεσσαλονίκη, έξω από το γήπεδο της Τούμπας, πολίτες αφήνουν λουλούδια και κεριά έξω από για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στο τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Στα κάγκελα έξω από το γήπεδο έχουν κρεμάσει και κασκόλ του ΠΑΟΚ για τα επτά νεαρά παιδιά που έφυγαν τόσο άδικα.

Με απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ οι σημαίες έξω από το γήπεδο της Τούμπας κυματίζουν μεσίστιες.

Σε βίντεο που ανήρτησε η ΠΑΕ στα social media, διακρίνονται οι σημαίες μεσίστιες, ενώ αναφέρεται: «Ο ΠΑΟΚ πενθεί… μεσίστιες οι σημαίες στην Τούμπα…».

Στην Τούμπα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου

Στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας Ράζβαν Λουτσέσκου και μέλη της διοίκησης του συλλόγου προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους επτά φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

