Αυξάνονται οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Kαθώς η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για τη συνδιοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι, ορισμένα μέλη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας λένε: «Μείνετε μακριά από τις ΗΠΑ!».

Αυτή η συγκεκριμένη διατύπωση προήλθε από τον Μαρκ Πιθ, έναν Ελβετό δικηγόρο που προήδρευσε της εποπτείας της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διακυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση της FIFA μεταξύ 2011 και 2013, σε συνέντευξή του στην ελβετική εφημερίδα Der Bund την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της μεγαλύτερης διεθνούς ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο έχουν κερδίσει έδαφος μεταξύ άλλων εξέχοντων προσωπικοτήτων του ποδοσφαίρου, νομοθετών και οπαδών.

Οι ΗΠΑ συνδιοργανώνουν το τουρνουά με τον Καναδά και το Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, με τον τελικό να έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο στάδιο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ.

Τη Δευτέρα, ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, δημοσίευσε το σχόλιο του Πιθ στο X, προσθέτοντας «Νομίζω ότι ο Μαρκ Πιθ έχει δίκιο που αμφισβητεί αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο». Ο Μπλάτερ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από τη FIFA το 2015 για μια αμφιλεγόμενη πληρωμή 2 εκατομμυρίων δολαρίων στον πρώην Γάλλο ποδοσφαιριστή και πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) Μισέλ Πλατινί. Και οι δύο άνδρες αργότερα αθωώθηκαν από ελβετικά δικαστήρια για ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με την πληρωμή.

Οι επικριτές επικαλούνται τη βίαιη καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία δύο Αμερικανών από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, την επεκτατική εξωτερική πολιτική της απέναντι στη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα, τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και τους ευρείς δασμούς στον υπόλοιπο κόσμο.

«Αυτό που βλέπουμε στην εγχώρια αγορά – η περιθωριοποίηση των πολιτικών αντιπάλων, οι καταχρήσεις από τις υπηρεσίες μετανάστευσης – δεν ενθαρρύνει ακριβώς τους οπαδούς να πάνε εκεί», είπε ο Πιθ. «Θα το δείτε καλύτερα στην τηλεόραση ούτως ή άλλως. Και κατά την άφιξή τους, οι οπαδοί θα πρέπει να περιμένουν ότι αν δεν ευχαριστήσουν τους αξιωματούχους, θα τους βάλουν κατευθείαν στην επόμενη πτήση επιστροφής. Αν είναι τυχεροί».

Οι δεσμοί της FIFA με τον Τραμπ

Η αγάπη του Ντόναλντ Τραμπ για αυτό που ο υπόλοιπος κόσμος αποκαλεί ποδόσφαιρο έχει ενισχυθεί από την αγάπη του για την κολακεία. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για τον οποίο ο Πλατινί δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι «έχει γίνει περισσότερο ένας αυταρχικός» που «αγαπά τους πλούσιους και ισχυρούς», έχει επικριθεί για την άνεσή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αποδοκιμάστηκε όταν παρέμεινε στο επίκεντρο της σκηνής καθώς η αγγλική ομάδα Τσέλσι σήκωσε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA στο Νιου Τζέρσεϊ τον περασμένο Ιούλιο. Ο Ινφαντίνο είχε απονείμει στον Τραμπ το ίδιο τρόπαιο νωρίτερα εκείνο το έτος και τον Δεκέμβριο απένειμε στον Τραμπ ένα νεοσύστατο Βραβείο Ειρήνης της FIFA, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχασε το Νόμπελ .

«Αυτό είναι το βραβείο σου, αυτό είναι το βραβείο ειρήνης σου», είπε ο Ινφαντίνο. «Υπάρχει επίσης ένα όμορφο μετάλλιο για σένα που μπορείς να φοράς όπου θέλεις να πας».

Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε επίσης τον Ιούλιο ότι η FIFA άνοιξε γραφείο στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Και ένα αντίγραφο του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει εντοπιστεί στο Οβάλ Γραφείο του Τραμπ από το 2018, τη χρονιά που ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Καλέσματα σε μποϊκοτάζ

Οι προετοιμασίες του Τραμπ για τη διοργάνωση του τουρνουά στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού μιας ομοσπονδιακής ομάδας εργασίας τον περασμένο Μάρτιο και της δημιουργίας ενός συστήματος ταχείας έκδοσης βίζας για τους κατόχους εισιτηρίων, δεν έχουν καθησυχάσει πλήρως τη διεθνή ανησυχία.

Ο Όκε Γκέτλιχ, αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, δήλωσε σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα Hamburger Morgenpost ότι ήρθε η ώρα να «εξεταστεί και να συζητηθεί σοβαρά» ένα μποϊκοτάζ. Συνέκρινε την τρέχουσα κατάσταση με τα μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

«Ποιες ήταν οι δικαιολογίες για το μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων τη δεκαετία του 1980;» είπε ο Γκέτλιχ. «Κατά την εκτίμησή μου, η πιθανή απειλή είναι μεγαλύτερη τώρα από ό,τι ήταν τότε. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση».

Οι Ευρωπαίοι βουλευτές έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες για τη διοργάνωση του τουρνουά από τις ΗΠΑ, ιδίως εν μέσω των προσπαθειών του Τραμπ να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στη Γροιλανδία, η οποία επί του παρόντος αποτελεί αυτόνομη περιοχή στο Βασίλειο της Δανίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Γερμανός βουλευτής Γιούργκεν Χαρντ δήλωσε στην εφημερίδα Bild ότι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να μην συμμετάσχει στο τουρνουά «ως έσχατη λύση» για να «συνέλθει ο Τραμπ». Η γερμανική ομάδα ιστορικά ήταν μια από τις κορυφαίες ομάδες, έχοντας κερδίσει τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα το 1954, το 1974, το 1990 και το 2014. Ένας άλλος βουλευτής του ίδιου κεντροδεξιού κόμματος, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ, είπε στην εφημερίδα Augsburger Allgemeine ότι λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές του Τραμπ για δασμούς που σχετίζονται με τη Γροιλανδία ,«δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε στις 20 Ιανουαρίου ότι η απόφαση για τη συμμετοχή ή μη θα επαφίεται στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Συντηρητικός βουλευτής Σάιμον Χόαρ δήλωσε σε ομιλία του στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι οι ομάδες της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του τουρνουά προκειμένου να τον «φέρουν σε δύσκολη θέση». Η Αγγλία και η Σκωτία έχουν ήδη προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η Ουαλία θα αγωνιστεί στα πλέι οφ τον Μάρτιο.

«Πρέπει να πολεμήσουμε τη φωτιά με φωτιά», είπε ο Χόαρ.

Ο βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Λουκ Τέιλορ πρόσθεσε για τον Τραμπ: «Το μόνο πράγμα στο οποίο ανταποκρίνεται είναι η δική του υπερηφάνεια».

Ο Γάλλος βουλευτής Ερίκ Κοκερέλ, της αριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας, κάλεσε τη Γαλλία να εξετάσει το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ και πρότεινε το τουρνουά να μεταφερθεί εκτός των ΗΠΑ και αντ’ αυτού να διεξαχθεί μόνο στον Καναδά και το Μεξικό.

«Σοβαρά, μπορούμε πραγματικά να φανταστούμε να παίζουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σε μια χώρα που επιτίθεται στους “γείτονές” της, απειλεί να εισβάλει στη Γροιλανδία, υπονομεύει το διεθνές δίκαιο, θέλει να τορπιλίσει τον ΟΗΕ;» δημοσίευσε ο Κοκερέλ στο X.

Seriously, can we imagine playing @FIFAWorldCup in a country that attacks its “neighbors,” threatens to invade Greenland, strikes down international law, seeks to dismantle the UN, sets up a fascist and racist militia in its country, targets opposition groups, prohibits fans from… — Eric Coquerel (@ericcoquerel) January 20, 2026

Μερικοί οπαδοί έχουν επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ της εκδήλωσης. Μια δημοσκόπηση στην Bild νωρίτερα αυτόν τον μήνα διαπίστωσε ότι το 47% περίπου 1.000 Γερμανών ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν ένα μποϊκοτάζ εάν ο Τραμπ προχωρούσε στην προσάρτηση της Γροιλανδίας. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι υπέγραψαν ένα αίτημα στην Ολλανδία καλώντας την εθνική ομάδα της Ολλανδίας να μποϊκοτάρει την εκδήλωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την «επιθετική στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ».

Πολλοί οπαδοί από όλο τον κόσμο έχουν ελάχιστες επιλογές στο θέμα αυτό. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ανακοινώσει μια σειρά ταξιδιωτικών περιορισμών σε δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Σενεγάλης, της Ακτής Ελεφαντοστού, του Ιράν και της Αϊτής, οι οποίες έχουν όλες ομάδες που προκρίνονται.

«Το Κατάρ ήταν πολύ πολιτικό για όλους, και τώρα είμαστε εντελώς απολιτικοί;» είπε ο Γκέτλιχ, αναφερόμενος στη διαμαρτυρία της εθνικής ομάδας της Γερμανίας για την απαγόρευση της FIFA στα φιλο-ΛΟΑΤΚΙ περιβραχιόνια.

«Η ζωή ενός επαγγελματία παίκτη δεν αξίζει περισσότερο από τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων σε διάφορες περιοχές που δέχονται άμεσα ή έμμεσα επιθέσεις ή απειλές από την διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου», πρόσθεσε.

Θα αποτελούσε έκπληξη αν υπάρξει κάποιο μποϊκοτάζ, δεδομένου ότι η αναταραχή για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ και τη «σύγχρονη δουλεία» των μεταναστών εργαζομένων, δεν μεταφράστηκε σε καμία μεγάλης κλίμακας ή θεσμική δράση. Συμμετείχαν και οι 32 ομοσπονδίες που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Και ενώ η Ρωσία αποκλείστηκε από όλες τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, οι εκκλήσεις από το 2023 για αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του βομβαρδισμού της Γάζας δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, Μαρίνα Φεράρι, δήλωσε ότι προς το παρόν «δεν υπάρχει καμία επιθυμία για μποϊκοτάζ αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης». «Τώρα, δεν μπορώ να προβλέψω τι θα μπορούσε να συμβεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα. «Είμαι από αυτές που πιστεύουν στον διαχωρισμό του αθλητισμού. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για όσους αγαπούν τον αθλητισμό».

