Σεπ Μπλάτερ: Σοκαριστική οδηγία του τέως ισχυρού άνδρα της FIFA στους φιλάθλους για το Μουντιάλ – «Μείνετε μακριά από τις ΗΠΑ!»

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, πιστεύει ότι οι φίλαθλοι θα πρέπει να αποφύγουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι.

Ο 89χρονος επικαλέστηκε τον Μαρκ Πιθ, έναν ειδικό κατά της διαφθοράς και καθηγητή νομικής, ο οποίος προήδρευσε της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διακυβέρνησης για την επίβλεψη της διαδικασίας μεταρρύθμισης της FIFA από το 2013 έως το 2016.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην ελβετική εφημερίδα Der Bund, ο Πιθ δήλωσε ότι η διεθνής επιθετικότητα και οι παραβιάσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντός των ΗΠΑ καθιστούν πολύ επικίνδυνο για τους οπαδούς να ταξιδέψουν από το εξωτερικό.

«Αν λάβουμε υπόψη όλα όσα έχουμε συζητήσει, υπάρχει μόνο μία συμβουλή για τους οπαδούς: Μείνετε μακριά από τις ΗΠΑ!», είπε ο Πιθ.

«Θα το δείτε καλύτερα στην τηλεόραση έτσι κι αλλιώς. Και κατά την άφιξή τους, οι οπαδοί θα πρέπει να περιμένουν ότι αν δεν ευχαριστήσουν τους αξιωματούχους των Αρχών, θα τους βάλουν κατευθείαν στην επόμενη πτήση επιστροφής. Αν είναι τυχεροί».

Ο Μπλάτερ επιδοκιμαστικά παρέθεσε τον Πίθ σε μια ανάρτηση στο X, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι ο Μαρκ Πίθ έχει δίκιο που αμφισβητεί αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο».

"For the fans, there's only one piece of advice: stay away from the USA!” I think Mark Pieth is right to question this World Cup. #MarkPieth #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFAWorldCup2026 #USA — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) January 26, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι συνδιοργανώτριες του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά, με το τουρνουά να διεξάγεται από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Η επιθετική στάση του Τραμπ απέναντι στη Γροιλανδία οδήγησε πρόσφατα σε εκκλήσεις για μποϊκοτάζ από ευρωπαϊκές χώρες.

Υπήρξαν επίσης εκτεταμένες επικρίσεις στο εσωτερικό, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες στη Μινεάπολη της Μινεσότα αυτόν τον μήνα.

Τα μέτρα καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν οδηγήσει σε φόβους ότι οι ξένοι επισκέπτες θα είναι ανεπιθύμητοι στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι οπαδοί από το Ιράν και την Αϊτή είναι ήδη απίθανο να επισκεφθούν τις ΗΠΑ, λόγω της συμπερίληψής τους μεταξύ των 39 χωρών των οποίων οι πολίτες έχουν απαγορευτεί να εισέλθουν.

«Η ίδια η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση τρομερής αναταραχής», είπε ο Πιθ. «Αυτό που βλέπουμε στο εσωτερικό – η περιθωριοποίηση των πολιτικών αντιπάλων, οι καταχρήσεις από τις αρχές μετανάστευσης και ούτω καθεξής – δεν προσελκύει ακριβώς έναν οπαδό να ταξιδέψει εκεί.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση ασφαλείας με το Μεξικό. Στο Μεξικό, τα καρτέλ ναρκωτικών απειλούν με βία. Οι ΗΠΑ, είναι ένα κράτος που γίνεται ολοένα και πιο αυταρχικό.»

Ο Μπλάτερ διετέλεσε πρόεδρος της FIFA για 17 χρόνια προτού αναγκαστεί να παραιτηθεί μετά από ένα σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε το 2015. Έχει ασκήσει συχνά κριτική στον αντικαταστάτη του, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Πρεμιέρα με περίπατο για την Εθνική γυναικών, 24-7 την Σλοβακία

Αναδίπλωση Πετρόπουλου για τα «κομμένα φρένα» – «Ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου»

Θρίαμβος Καραλή: Νο1 στο μίτινγκ του Λοτζ με 5,93 μ. – Κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος