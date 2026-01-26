search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 00:56
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

26.01.2026 00:14

Θρίαμβος Καραλή: Νο1 στο μίτινγκ του Λοτζ με 5,93 μ. – Κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος

26.01.2026 00:14
Ο Εμμανουήλ Καραλής θριάμβευσε στον πρώτο του αγώνα για το 2026. Ξεπέρασε τα 5,93 μ. με την τρίτη προσπάθεια στο μίτινγκ του Λοτζ στην Πολωνία και σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, πιάνοντας το όριο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του επί κοντώ στη συνέχεια επιχείρησε να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο με 6,07 μ. όπου είχε ένα αποτυχημένο άλμα και δεν συνέχισε τον αγώνα του.

O αθλητής του Χάρη Καραλή θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο μίτινγκ του Καέν στις 31 του μηνός και στις 7 Φεβρουαρίου θα είναι στο Fly Athens, το δικό του μίτινγκ, στο κλειστό της Παιανίας.

