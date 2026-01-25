Ο Πετρόπουλος του Κολοσσού Ρόδου κατήγγειλε ότι του έκοψαν τα φρένα στο αυτοκίνητο μετά το επεισόδιο με Βεζένκοφ

Σε μία σοκαριστική καταγγελία προέβη ο Ανδρέας Πετρόπουλος, μπασκετμπολίστας του Κολοσσού Ρόδου.

Στη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό είχε ένα έντονο επεισόδιο με τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος όπως φάνηκε στο βίντεο του αγώνα, του κλείδωσε το χέρι και ο νεαρός Ελληνας άσος αντέδρασε και τον έσπρωξε, για να ακολουθήσει σύρραξη.

Λίγες ώρες αργότερα, σε ανάρτησή του στο Instagram, κατήγγειλε ότι άγνωστοι έκοψαν τα φρένα στο αυτοκίνητό του!

«Όταν έφτασα στο γήπεδο το αυτοκίνητο μου δεν είχε κανένα πρόβλημα με τα φρένα του όλα ήταν μια χαρά. Μετά το τέλος του αγώνα, έμεινα για αρκετή ώρα στο γήπεδο γιατί έκανα βάρη και αποχωρώντας δεν είχα φρένα. Να χαλάσανε τα φρένα μου ξαφνικά το θεωρώ λίγο αδύνατο τι να πω. Και να σκεφτεί κανείς πως το αυτοκίνητο υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει και η κοπέλα μου… Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο», ανέφερε στο Gazzetta ο Πετρόπουλος, προφανώς χωρίς να κατηγορεί τον αντίπαλό του, αλλά άγνωστους ανεγκέφαλους που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

