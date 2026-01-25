search
25.01.2026 19:16

Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Έσπασε το ρόδι η Εθνική ομάδα με εκπληκτικό παιχνίδι – «Χάλκινη» πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Βελιγράδι (videos)

Το μετάλλιο που της έλειπε κατέκτησε η εθνική ομάδα ανδρών στο πόλο. Σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος δεν είχε κατακτήσει ποτέ στην ιστορία της ένα μετάλλιο και το πέτυχε σήμερα, κόντρα στην Ιταλία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε εκπληκτικά πρώτα δύο οκτάλεπτα, για να κερδίσει τελικά τους Ιταλούς με 12-5 και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Το παιχνίδι

Η Εθνική ήταν… καταιγιστική στο πρώτο οκτάλεπτο. Σταμάτησε εύκολα τις επιθέσεις των Ιταλών και στον παραπάνω είχε 3 στις 4 επιθέσεις που σκόραρε.

Πρωταγωνιστής με δύο τέρματα στο οκτάλεπτο ο Αργυρόπουλος που έφτασε το σκορ στο 0-4, πριν σκοράρουν με πέναλτι οι Ιταλοί (μετά από 6 λεπτά αγώνα), με τον Φερέρο και ενώ ο Σάντρο Καμπάνια στον πάγκο… ωρύονταν για την κακή εμφάνιση των παικτών του.

Ο Καλογερόπουλος πάλι στον παραπάνω σκόραρε για την Εθνική ομάδα στις αρχές του δεύτερου οκταλέπτου, ενώ με τρομερή ατομική ενέργεια ο Παπαναστασίου απέναντι σε 3 παίκτες, έκανε το 1-6!

Οι Ιταλοί δεν μπορούσαν να νικήσουν τον Ζερδεβά ούτε σε επίθεση με τρεις συνεχόμενες ελληνικές αποβολές και στη κόντρα ο Καλογερόπουλος έκανε το 1-7!

Μόλις 3 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο οι Ιταλοί μείωσαν σε 2-7 με γκολ στον παραπάνω.

Σε ένα νωθρό τρίτο οκτάλεπτο, το… var έδωσε γκολ μια τρομερή λόμπα του Παπαναστασίου για το 3-9 και ο Νικολαϊδης με… ριμπαουντ έφτασε τη διαφορά το +7 (3-10). Οι Ιταλοί μείωσαν με τον Φερέρο σε 4-10 σκορ που έκλεισε το τρίτο οκτάλεπτο, με το 4ο να είναι τυπική διαδικασία και το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με σκορ 5-12.

Τρομερή εμφάνιση του Ζερδεβά με 11 αποκρούσεις, ενώ ο Αργυρόπουλος με τα 4 του γκολ έφτασε τα 26 και ήταν πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-3, 2-3, 1-2

ΙΤΑΛΙΑ (Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεσιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Γκιανάτσα, Ιότσι Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Καρνεσέτσι, Ντε Μικέλις, Μπαλζαρίνι 1.

ΕΛΛΑΔΑ (Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Πούρος, Τζωρτζάτος.

