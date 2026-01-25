search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 19:23
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.01.2026 17:27

Μνημόνιο αθλητικής συνεργασίας υπέγραψαν Ελλάδα και Σερβία

25.01.2026 17:27
vroutsis-tomasevic

Ελλάδα και Σερβία συμφώνησαν να συνάψουν μνημόνιο αθλητικής συνεργασίας. Ο Γιάννης Βρούτσης μετέβη στο Βελιγράδι για τον μικρό τελικό της Εθνικής με την Ιταλία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και επί της ευκαιρίας συνάντησε τον Σέρβο ομόλογό του και πολύ γνώριμο στα ελληνικά γήπεδα του βόλεϊ, Ζόραν Γκάιτς.

Ο Γκάιτς, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του βόλεϊ, στα μέσα της δεκαετίας του ’90 δούλεψε σε Άρη, Ορεστιάδα και Ολυμπιακό και μιλάει μάλιστα άπταιστα ελληνικά.

Σε δείπνο στη πρεσβεια της Ελλάδας στο Βελιγράδι συζήτησαν για ένα ενδεχόμενο συνεργασία και συμφωνήθηκε να πέσουν οι υπογραφές στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα, εντός Μαρτίου.

Να σημειωθεί ότι στο τραπέζι ήταν και ο πρόεδρος της σερβικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ντέγιαν Τομάσεβιτς, πρώην μπασκετμπολίστας της Παρτίζαν, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Διαβάστε επίσης:

Αποχώρησε ο Μένσικ, ο Τζόκοβιτς στους «8» του Australian Open

Εθνική πόλο ανδρών: Στις 6 η μάχη για το ιστορικό μετάλλιο κόντρα στην Ιταλία

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0: Νίκη-ανάσα με Σαγκάλ για τους «βυσσινί»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polo-3456
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Έσπασε το ρόδι η Εθνική ομάδα με εκπληκτικό παιχνίδι – «Χάλκινη» πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Βελιγράδι (videos)

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο»

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 75χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο

levadiakos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Λεβαδειακός 2-2: Έφυγε αήττητος με buzzer beater από τη Θεσσαλονίκη

gaza new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή - Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 19:22
polo-3456
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Έσπασε το ρόδι η Εθνική ομάδα με εκπληκτικό παιχνίδι – «Χάλκινη» πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Βελιγράδι (videos)

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο»

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 75χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο

1 / 3