Μνημόνιο αθλητικής συνεργασίας υπέγραψαν Ελλάδα και Σερβία

Ελλάδα και Σερβία συμφώνησαν να συνάψουν μνημόνιο αθλητικής συνεργασίας. Ο Γιάννης Βρούτσης μετέβη στο Βελιγράδι για τον μικρό τελικό της Εθνικής με την Ιταλία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και επί της ευκαιρίας συνάντησε τον Σέρβο ομόλογό του και πολύ γνώριμο στα ελληνικά γήπεδα του βόλεϊ, Ζόραν Γκάιτς.

Ο Γκάιτς, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του βόλεϊ, στα μέσα της δεκαετίας του ’90 δούλεψε σε Άρη, Ορεστιάδα και Ολυμπιακό και μιλάει μάλιστα άπταιστα ελληνικά.

Σε δείπνο στη πρεσβεια της Ελλάδας στο Βελιγράδι συζήτησαν για ένα ενδεχόμενο συνεργασία και συμφωνήθηκε να πέσουν οι υπογραφές στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα, εντός Μαρτίου.

Να σημειωθεί ότι στο τραπέζι ήταν και ο πρόεδρος της σερβικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ντέγιαν Τομάσεβιτς, πρώην μπασκετμπολίστας της Παρτίζαν, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

