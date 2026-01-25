Εθνική πόλο ανδρών: Στις 6 η μάχη για το ιστορικό μετάλλιο κόντρα στην Ιταλία

Παρά την απογοήτευση από την κακή εμφάνιση και τον χαμένο ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία, η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών έχει ενώπιόν της ακόμη μία σημαντική πρόκληση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή (25/1) στο Βελιγράδι. Το μοναδικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση που λείπει από τη συλλογή του ελληνικού πόλο βρίσκεται υπό διεκδίκηση για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που αντιμετωπίζει στις 6 μ.μ. την Ιταλία στον “μικρό” τελικό, με στόχο να καταφέρει επιτέλους να ανέβει στο βάθρο των νικητών ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ο πρώτος μεγάλος στόχος για την ελληνική ομάδα ήταν βεβαίως το χρυσό και κανείς δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του: η εθνική εμφανίστηκε κατώτερη των προσδοκιών απέναντι στους Μαγυάρους, “προδόθηκε” από την άμυνά της και έχασε ακόμη μία ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή. Η έγκαιρη ανασυγκρότηση της ομάδας είναι κομβικής σημασίας ενόψει του αγώνα με την Ιταλία, την οποία η “γαλανόλευκη” νίκησε (για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα) με 15-13 την περασμένη Δευτέρα (19/1), στο πλαίσιο της Β΄ φάσης, και σαφώς είναι σε θέση να τη νικήσει ξανά και να εξασφαλίσει το χάλκινο μετάλλιο.

Να σημειωθεί ότι ο Θοδωρής Βλάχος θα καθήσει κανονικά στον πάγκο της εθνικής, καθώς η αρμόδια επιτροπή της European Aquatics ακύρωσε την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, στο τελευταίο λεπτό του ημιτελικού.

Ο μικρός τελικός θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η Ιταλία, η οποία παρατάχθηκε στο Βελιγράδι με πολύ ανανεωμένη σύνθεση, υπερέβη τις προσδοκίες με την είσοδό της στην τετράδα, την οποία εξασφάλισε χάρη στη νίκη με 13-10 επί της Κροατίας, στο φινάλε της Β΄ φάσης. Στον ημιτελικό οι “σετεμπέλο” δεν κατάφεραν να προβάλλουν ιδιαίτερη αντίσταση στη Σερβία και έχασαν σχετικά εύκολα (17-13), έχουν όμως μία δεύτερη ευκαιρία να διεκδικήσουν το 13ο μετάλλιό τους (όγδοο χάλκινο) στην ιστορία του θεσμού. Αν και υστερεί σε εμπειρία, η ομάδα του Σάντρο Καμπάνια έχει δείξει πολύ ανταγωνιστική και θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι της… δώσει η εθνική, που είναι το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης.

Τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης θα διεκδικήσουν στις 21:30 Σερβία και Ουγγαρία, με τους “πλάβι” να έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα της έδρας (με ό,τι αυτή συνεπάγεται…) και να θέλουν να κάνουν το 3/3 στο Βελιγράδι (είχαν κατακτήσει το τρόπαιο και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις που φιλοξένησαν, το 2006 και το 2016), αλλά και το 3/3 σε τελικούς απέναντι στους Μαγυάρους, τους οποίους νίκησαν τόσο το 2006, όσο και το 2014 (στη δεύτερη περίπτωση μάλιστα μέσα στη Βουδαπέστη). Η πολυνίκης του θεσμού Ουγγαρία αναζητά με τη σειρά της το 14ο χρυσό μετάλλιό της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς και μία ρεβάνς για την ήττα (15-14) από τους οικοδεσπότες στη Β΄ φάση της διοργάνωσης.

