Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ 0-1: Ο Γιόβιτς το έβαλε, ο Στρακόσια το κράτησε

Με την ψυχή στο στόμα, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», επικρατώντας με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης, σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Νίκη που ήρθε χάρη στο γκολ του Λούκα Γιόβιτς (38’) αλλά και τις επεμβάσεις του Θωμά Στρακόσια.

Η Ένωση «υποχρέωσε» σε ήττα τον Μίλαν Ράσταβατς στην πρεμιέρα του στην τρίτη του θητεία στους Αρκάδες, οι οποίοι παρέμειναν για πέμπτο διαδοχικό ματς δίχως νίκη (0-2-3) αλλά μπορούν να πάρουν θάρρος από την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησαν. Η ΑΕΚ πλέον, πηγαίνει για ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν… φουριόζοι στο ματς, κερδίζοντας τρία κόρνερ στα πρώτα πέντε λεπτά, ωστόσο στη συνέχεια οι Αρκάδες ισορρόπησαν, απειλώντας μάλιστα με τον Νίκο Καλτσά (7’) σε αντεπίθεση – κακό το τελείωμα. Ο Ράσταβατς αναγκάστηκε νωρίς να αλλάξει τα πλάνα του, καθώς αποχώρησε λόγω τραυματισμού ο Φεντερίκο Μακέντα.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έδιωξε δύσκολα με το αριστερό πόδι το διαγώνιο σουτ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά (26’) ενώ η κεφαλιά του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου (28’) μετά από εκτέλεση φάουλ πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με τις δυο ομάδες να δημιουργούν φάσεις. Η πιο σπουδαία ήρθε στο 38ο λεπτό.

Ο Σταύρος Πήλιος πήρε την μπάλα από τον Καλτσά, διέσχισε όλη την αριστερή πτέρυγα, έδωσε στον Μπαρνάμπας Βάργκα, αυτός στον Γιόβιτς κι ο Σέρβος με τρομερό αριστερό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής άνοιξε το σκορ, με το 12ο γκολ του στη Super League. Μάλιστα, η Ένωση θα μπορούσε να «κλείσει» το ημίχρονο με προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά η κεφαλιά του Βάργκα μετά τη σέντρα του Λάζαρου Ρότα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι στο δεύτερο μέρος, με την κεφαλιά του Νικολά Τζοακίνι (48’), μετά την κακή έξοδο του Θωμά Στρακόσια, να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι ενώ μετά το λάθος του Άρολντ Μουκουντί (52’) το σουτ του Μούμο Μουνιόθ δε βρήκε στόχο. Βλέποντας τον Αστέρα να πιέζει, ο Νίκολιτς προχώρησε σε διπλή αλλαγή, θέλοντας να αλλάξει το ρυθμό του αγώνα – χωρίς να το καταφέρει αρχικά.

Με τη συμπλήρωση 76 λεπτών, μάλιστα, ο Αστέρας έχασε σπουδαία ευκαιρία, όταν από λάθος του Ζοάο Μάριο, ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Τζοακίνι άφησε την μπάλα αλλά ο Χουλιάν Μπαρτόλο πλάσαρε άστοχα προ του Στρακόσια. Η «απάντηση» της ΑΕΚ ήρθε τρία λεπτά μετά, όταν από σέντρα του Νίκλας Ελίασον, ο αφύλακτος Μουκουντί δεν μπόρεσε αφύλακτος με το κεφάλι να σημαδέψει σωστά από τη μικρή περιοχή. Στο 90’, μετά από φάση διαρκείας, ο Κέλβιν Κετού έκανε την κεφαλιά αλλά στην αγκαλιά του Στρακόσια.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας της ΑΕΚ έκανε την επέμβαση του αγώνα σε κεφαλιά του Κετού, κρατώντας το 0-1 για την Ένωση. Η οποία έφτασε τους 44 βαθμούς και προσπέρασε – με παιχνίδι περισσότερο – τον Ολυμπιακό (42) και τον ΠΑΟΚ (41) και θα ετοιμαστεί με καλή ψυχολογία για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής κόντρα στους Πειραιώτες. Ο Αστέρας Τρίπολης, από την άλλη, έμεινε πολύ χαμηλά με τους 13 βαθμούς ενώ φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό την Κυριακή 1/2 στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μουνιόθ, Σιλά – Κοϊτά, Ρέλβας, Ρότα, Γιόβιτς.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Άλχο (70’ Δεληγιαννίδης), Τζανδάρης (70’ Γκονζάλες), Μουνιόθ (83’ Μεντιέτα), Καλτσάς (70’ Εμμανουηλίδης), Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα (16’ Τζοακίνι).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά (59’ Ζοάο Μάριο), Πινέδα, Μάνταλος (59’ Μαρίν), Λιούμπισιτς (73’ Ελίασον), Γιόβιτς (90’+1’ Καλοσκάμης), Βάργκα (73’ Ζίνι).

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπιακός-Βόλος 1-0: Καθάρισε με Ελ Κααμπί έχοντας το μυαλό στο Άμστερνταμ

Ενίσχυση με NBA εμπειρία: Με Κόρι Τζόσεφ απαντά ο Ολυμπιακός στα προβλήματα των γκαρντ

Ελληνική ευρωπαϊκή βραδιά: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ του Europa League – Άνοδος της Ελλάδας στην 11η θέση της UEFA