search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 01:17
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 23:29

Ενίσχυση με NBA εμπειρία: Με Κόρι Τζόσεφ απαντά ο Ολυμπιακός στα προβλήματα των γκαρντ

23.01.2026 23:29
cory joseph osfp

Σε ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής προχώρησε ο Ολυμπιακός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν στην αγορά εν μέσω αγωνιστικών προβλημάτων στα γκαρντ, καθώς ο Φρανκ Νιλικίνα δεν έχει καταφέρει να προσφέρει σταθερές λύσεις, ενώ ο Μόντε Μόρις παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το βράδυ της Παρασκευής (23/1) τη συμφωνία με τον έμπειρο Καναδό.

Ο 34χρονος πόιντ γκαρντ (1,88 μ.) είχε προηγουμένως ανακοινωθεί από τη Μονακό, ωστόσο δεν αγωνίστηκε με τη γαλλική ομάδα, καθώς ο σύλλογος αντιμετωπίζει απαγόρευση μεταγραφών, γεγονός που δεν του επέτρεψε να δηλώσει νέους παίκτες σε πρωτάθλημα και EuroLeague.

Ο Τζόσεφ διαθέτει μακρά παρουσία στο NBA, μετρώντας 953 συμμετοχές με τις φανέλες των Σαν Αντόνιο Σπερς, Τορόντο Ράπτορς, Ιντιάνα Πέισερς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Ορλάντο Μάτζικ. Σε 866 αγώνες κανονικής περιόδου από το 2011 έως το 2025 είχε κατά μέσο όρο 6,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ σε 21,1 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph.

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 20/08/1991
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88μ.
Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες
Texas (2010-2011)
San Antonio Spurs (2011-2015)
Austin Toros (2012-2013)
Toronto Raptors (2015-2017)
Indiana Pacers (2017-2019)
Sacramento Kings (2019-2021)
Detroit Pistons (2021-2023)
Golden State Warriors (2023-2024)
Orlando Magic (2024-2025)
2025-present AS Monaco

  • Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα».

Διαβάστε επίσης:

Ελληνική ευρωπαϊκή βραδιά: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ του Europa League – Άνοδος της Ελλάδας στην 11η θέση της UEFA

Europa League: Κρίσιμα ματς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ κόντρα σε Φερεντσβάρος και Μπέτις (videos)

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σαρπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για χτύπημα στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός και στη Μυτιλήνη

Giannakopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου: «Είπαμε να κάνουμε διεύρυνση, δεν θα πάρουμε και τον Λαφαζάνη» – Εκτός θέσης του ΠΑΣΟΚ η Διαμαντοπούλου για τα ενεργειακά

trump zelensky florida
ΚΟΣΜΟΣ

Φουντώνει το παζάρι για την Ουκρανία: Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι ώστε να δώσει το Ντονέτσκ – Το «τυράκι» και το αδιέξοδο

glyfada kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές της κακοκαιρίας στην Αττική: Το χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 01:02
trump iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για χτύπημα στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός και στη Μυτιλήνη

Giannakopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου: «Είπαμε να κάνουμε διεύρυνση, δεν θα πάρουμε και τον Λαφαζάνη» – Εκτός θέσης του ΠΑΣΟΚ η Διαμαντοπούλου για τα ενεργειακά

1 / 3