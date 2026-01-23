Ελληνική ευρωπαϊκή βραδιά: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ του Europa League – Άνοδος της Ελλάδας στην 11η θέση της UEFA

Σπουδαία βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο στη 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στα νοκ άουτ της διοργάνωσης και να δίνουν παράλληλα σημαντική ώθηση στη θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.

Νίκη-πρόκριση για τον ΠΑΟΚ στην κατάμεστη Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ έκανε το καθοριστικό βήμα μπροστά στο κοινό του, επικρατώντας με 2-0 της Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα, σε έναν αγώνα με χαρακτήρα «τελικού». Οι «ασπρόμαυροι» παρουσίασαν εξαιρετική εικόνα, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, και σφράγισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Καθοριστική αποδείχθηκε η είσοδος του Γιάννη Κωνσταντέλια, που άλλαξε τον ρυθμό του αγώνα. Τα γκολ ήρθαν από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 67’ και τον Γιώργο Γιακουμάκη στο 86’ με εκτέλεση πέναλτι. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 12 βαθμούς, ανέβηκε στη 12η θέση της League Phase και διατηρεί ελπίδες ακόμη και για απευθείας πρόκριση στους «16».

«Πράσινη» ισοπαλία-χρυσάφι στη Βουδαπέστη

Λίγες ώρες αργότερα, τη σκυτάλη πήρε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Φερεντσβάρος, αποτέλεσμα αρκετό για να του εξασφαλίσει την πρόκριση στα play-offs του Europa League.

Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, ωστόσο βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 62’ από πέναλτι του Γιουσούφ. Η λύτρωση ήρθε στο 86ο λεπτό, όταν ο Ανάς Ζαρουρί πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό τον πολύτιμο βαθμό. Με 11 βαθμούς, το «τριφύλλι» υποχώρησε μεν στη 19η θέση, αλλά εξασφάλισε τη συνέχεια στο ευρωπαϊκό ταξίδι.

Στόχος οι «16» για τον ΠΑΟΚ

Με την ολοκλήρωση των βραδινών αγώνων, ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» και μαθηματικά την πρόκρισή του από τη 12η θέση της League Phase. Στην τελευταία αγωνιστική, οι Θεσσαλονικείς θα διεκδικήσουν την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την πρωτοπόρο Λιόν.

To Τριφύλλι την τελευταία αγωνιστική θα παίξει για το τελικό του πλασάρισμα. Στις 29 Ιανουαρίου οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τη Ρόμα, στην Αθήνα, για την 8η αγωνιστική της League Phase.

Στα Play Offs θα συμμετάσχουν οι ομάδες των θέσεων 9 – 24, με όσες τερματίσουν μέχρι τη 16η θέση να έχουν το αβαντάζ πως η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα τους. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 19 Φεβρουαρίου και οι επαναληπτικοί μια εβδομάδα αργότερα, στις 26 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά τους αγώνες της φάσης των «16» τα ματς θα γίνουν στις 12 και στις 19 Μαρτίου, το ίδιο διάστημα που θα επιστρέψει η ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, για τον αντίστοιχο γύρο του Conference League.

Η βαθμολογία του Europa League

Λιόν 7 (14-3) 18 Άστον Βίλα 7 (11-4) 18 Φράιμπουργκ 7 (9-3) 15 Μίντιλαντ 7 (16-8) 16 Μπράγκα 7 (11-5) 16 Ρόμα 7 (11-5) 15 Φερεντσβάρος 7 (12-7) 15 Μπέτις 6 (11-6) 14 Πόρτο 7 (10-6) 14 Γκενκ 7 (9-6) 13 Ερυθρός Αστέρας 7 (6-5) 13 ΠΑΟΚ 7 (15-10) 12 Στουτγκάρδη 7 (12-7) 12 Θέλτα 7 (14-10) 12 Μπολόνια 7 (11-7) 12 Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-7) 11 Βικτόρια Πλζεν 7 (7-3) 11 Φενέρμπαχτσε 7 (9-6) 11 Παναθηναϊκός 7 (10-8) 11 Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (10-14) 10 Λιλ 6 (10-8) 9 Μπραν 7 (9-10) 9 Γιούνγκ Μπόις 7 (8-13) 9 Σέλτικ 7 (9-13) 8 Λουντογκόρετς 7 (11-15) 7 Φέγενορντ 7 (10-13) 6 Βασιλεία 6 (9-12) 6 Ζάλτσμπουργκ 7 (8-12) 6 Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (8-13) 6 Γκόου Αχέντι Ιγκλς 7 (6-14) 6 Ρέιντζερς 7 (4-11) 4 Στουρμ Γκρατς 7 (4-11) 4 Νις 7 (7-14) 3 Ουτρέχτη 7 (3-11) 1 Μάλμε 7 (3-13) 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ 7 (2-19) 1

Άνοδος της Ελλάδας στην 11η θέση της UEFA

Τα θετικά αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων είχαν άμεσο αντίκτυπο και στη βαθμολογία της UEFA. Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν στο Champions League, η επικράτηση του ΠΑΟΚ και η ισοπαλία του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσαν ένα ιδανικό 48ωρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η Ελλάδα προσπέρασε την Πολωνία και ανέβηκε στην 11η θέση της UEFA με 44.862 βαθμούς, την ώρα που οι Πολωνοί δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, η απόσταση από την πρώτη δεκάδα και την Τσεχία μειώθηκε περίπου στους 1.400 βαθμούς.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η χώρα έχει ήδη εξασφαλίσει τρεις εκπροσώπους στα νοκ άουτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να συνεχίζουν σε Europa και Conference League.

Η βαθμολογία της UEFA:

Τουρκία 48.325 (3/5) Τσεχία 46.325 ( 4/5) Ελλάδα 44.862 (4/5) Πολωνία 44.625 (3/4) Δανία 40.356 (2/4) Νορβηγία 39.187 (2/5) Κύπρος 34.943 (3/4) Ελβετία 34.500 (3/5) Αυστρία 33.450 (3/5) Σκωτία 31.050 (2/5) Σουηδία 29.625 (1/4) Ισραήλ 27.500 (1/4)

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Κρίσιμα ματς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ κόντρα σε Φερεντσβάρος και Μπέτις (videos)

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σαρπ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Αήττητη και με το απόλυτο βαθμών η εθνική στα ημιτελικά, 18-9 τη Ρουμανία και… τώρα Ουγγαρία