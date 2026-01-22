ΠΑΟΚ – Μπέτις – Live η μάχη του Europa League

Στην κατάμεστη Τούμπα ο ΠΑΟΚ θέλει να κλειδώσει από σήμερα την παρουσία του στα play off του Europa League, με αντίπαλο τη Μπέτις, η οποία με τη σειρά θέλει τη νίκη για να πατήσει ακόμη πιο γερά στην πρώτη 8αδα της βαθμολογίας και την απευθείας πρόκριση στους 16 του θεσμού.

Ο δικέφαλος βρίσκεται στην 18η θέση της βαθμολογία με 9 βαθμούς (2 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα), ενώ η ομάδα της Ανδαλουσίας είναι στην 4η θέση, παραμένοντας αήττητη (4 νίκες, 2 ισοπαλίες).

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του σκορ:

67′ Γκολ ο ΠΑΟΚ Εξαιρετική κυκλοφορία και ο Ζίβκοβιτς με κεφαλιά το 1-0

1′ Σέντρα στο Ματς

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ είναι και οι Παβλένκα, Μοναστηρλής, Καμαρά, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπιάνκο, Σάστρε, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκεζ, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Ντεόσα, Άβιλα, Ρουϊμπάλ, Πάμπλο Γκαρσία.

Στον πάγκο της Μπέτις είναι οι Βάγιες (Τ), Αντριάν (Τ), Μπάρτρα, Εζαλζουλί, Λο Σέλσο, Ρόκα, Μοράντε, Μαρίνα, Ντε Ρόα, Πέρεθ, Κοραλέχο

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Κρίσιμα ματς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ κόντρα σε Φερεντσβάρος και Μπέτις (videos)

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σαρπ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Αήττητη και με το απόλυτο βαθμών η εθνική στα ημιτελικά, 18-9 τη Ρουμανία και… τώρα Ουγγαρία