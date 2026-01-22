Europa League: Κρίσιμα ματς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ κόντρα σε Φερεντσβάρος και Μπέτις (videos)

Μετά τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, η ευρωπαϊκή εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζεται σήμερα (22/1) με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, απέναντι σε Μπέτις και Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική του Europa League, θα επιχειρήσουν να «σφραγίσουν» τη συνέχειά τους στη διοργάνωση.

Η αρχή γίνεται στις 19:45 στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Ρεάλ Μπέτις (Cosmote Sport 3), με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του δώσει τους κρίσιμους 3 βαθμούς. Οι Ισπανοί είναι ένα εξαιρετικό σύνολο και μέχρι τώρα αήττητοι στη League Phase. Με 14 βαθμούς είναι στην 4η θέση η ομάδα της Ανδαλουσίας, που σαφώς θέλει αποτέλεσμα για να είναι ακόμη πιο κοντά στην εξασφάλιση της οκτάδας.

Αμέσως μετά, στις 22:00 (Cosmote Sport 3 και ANT1), ο Παναθηναϊκός θα ψάξει αποτέλεσμα πρόκρισης στη Βουδαπέστη κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Το «τριφύλλι» θέλει βαθμό ή βαθμούς για να εξασφαλίσει την παρουσία του στην πρώτη 24άδα, ενώ σε μία ενδεχόμενη νίκη θα διατηρήσει «ζωντανό» και τον στόχο της πρώτης οκτάδας που οδηγεί απευθείας στη φάση των «16» του Europa League.

Με ψυχολογία και φόρμα κόντρα στην Μπέτις ο ΠΑΟΚ

Κομβικής σημασίας στην προσπάθεια που κάνει να δώσει το «παρών» στην ενδιάμεση φάση του Europa League είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Ρεάλ Μπέτις στο γήπεδο της Τούμπας (Πέμπτη 22/1, 19:45), που θα είναι κατάμεστη, στο πλαίσιο της 7ης -προτελευταίας- αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης.

Μετά από έξι αγώνες, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 18η θέση με 9 βαθμούς (13-10 τέρματα), «έχοντας» στην ισοβαθμία τις Θέλτα, Λιλ και Γιουνγκ Μπόις ενώ είναι αήττητος στα τέσσερις πιο πρόσφατες αγωνιστικές της διοργάνωσης, με δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες. Αήττητη γενικότερα, όμως, είναι η Μπέτις, που με 14 βαθμούς (11-4) φιγουράρει στην 4η θέση, υπερισχύοντας στην ισοβαθμία των Φράιμπουργκ και Φερεντσβάρος.

Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, καθώς μετράει έξι διαδοχικές επιτυχίες εντός συνόρων. Σημαντικότερες όλων, οι δύο νίκες στα ντέρμπι, επί του Παναθηναϊκού (2-0) για τη Super League -όπου φιγουράρει στην κορυφή παρέα με την ΑΕΚ- και επί του Ολυμπιακού (2-0) για το Κύπελλο. Νίκη που έδωσε στους «ασπρόμαυρους» το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου περιμένει ο Παναθηναϊκός. Αυτά τα ματς, όμως, έπονται των δύο ευρωπαϊκών που έχει να δώσει πρώτα η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε αρκετούς ποδοσφαιριστές του να ταλαιπωρούνται από ίωση ή/και τραυματισμούς τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο η νίκη επί του ΟΦΗ (3-0) την Κυριακή (18/1) ήρθε πολύ εύκολα και με πρωταγωνιστή τον 19χρονο Δημήτρη Χατσίδη. Ο Λουτσέσκου περιμένει τις επιστροφές των Γιάννη Κωνσταντέλια, Αντρίγια Ζίβκοβιτς για να πλαισιώσει τους Τάισον και Γιώργο Γιακουμάκη στη μεσοεπιθετική γραμμή, αν κι ο 23χρονος Έλληνας διεθνής δύσκολα θα είναι βασικός. Για την τελευταία αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στη Γαλλία (29/1, 22:00) για να αντιμετωπίσει τη Λιόν που, προς ώρας, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς.

«Εφτάψυχη» παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα η Ρεάλ Μπέτις. Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι μπορεί να ταλαιπωρείται από πολλά προβλήματα τραυματισμών, ωστόσο παραμένει «όρθια» κερδίζοντας παιχνίδια τόσο για τη LaLiga όσο και για το Copa del Rey. Τον τελευταίο 1,5 μήνα, από τις αρχές Δεκέμβρη για την ακρίβεια, έχει γνωρίσει μόλις δύο ήττες, από Μπαρτσελόνα (5-3 εντός) και Ρεάλ Μαδρίτης (5-1 εκτός). Το Σάββατο (17/1) οι «μπέτικος» επικράτησαν με 2-0 της Βιγιαρεάλ στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» παραμένοντας στην 6η θέση με 32 βαθμούς (8-8-4 με 33-25 τέρματα), αλλά αρκετά μακριά από την τετράδα (στους 41 είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης και το «κίτρινο υποβρύχιο»).

Ο πολύπειρος Χιλιανός τεχνικός θα στερηθεί των υπηρεσιών πολλών ποδοσφαιριστών του για ένα ακόμη ματς. Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος φορ, πρώην του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού (15 συμμετοχές/2 γκολ/2 ασίστ), ο τραυματίας πρώτος σκόρερ Κούτσο Ερνάντες (23/10/3), ο εξαιρετικός φέτος δεξιός εξτρέμ, πρώην της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άντονι (23/8/7) αλλά και οι Ίσκο (επιτελικός χαφ 2/0/1), Έκτορ Μπεγερίν (δεξιός μπακ 16/0/2), Ροντρίγκο Ρικέλμε (αριστερός εξτρέμ 25/6/1), Σοφιάν Άμραμπατ (αμυντικός μέσος 11/0/0) και Ζούνιορ Φίρπο (αριστερός μπακ 11/0/2).

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Μπιάνκο, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Βάλες, Ορτίθ, Μπάρτρα, Νάταν, Γκόμεζ, Ρόκα, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Ρουιμπάλ, Λο Σέλσο, Άβιλα.

Για αποτέλεσμα πρόκρισης στη Βουδαπέστη ο Παναθηναϊκός

Αρκετά «λειψός» από επιλογές λόγω τραυματισμών (Τζούριτσιτς), αποχωρήσεων παικτών που ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά δεν μπορούν να αντικατασταθούν έως το τέλος της League Phase του Europa League, ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται απ’ τον Ράφα Μπενίτεθ (Μλαντένοβιτς) και κάτω από… πολικές συνθήκες (-7 βαθμούς Κελσίου θα δείχνει το θερμόμετρο την ώρα του αγώνα), ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (22/1, 22:00) τη Φερεντσβάρος στην Groupama Arena της Βουδαπέστης, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στα νοκ-άουτ.

Ο Μπενίτεθ προσανατολίζεται στην επιστροφή της τριάδας στην άμυνα μπροστά απ’ τον Αλμπάν Λαφόν, με τους Ίνγκι Ίνγκασον, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά σε σχηματισμό στα μετόπισθεν, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια δεξιά και τον Γιώργο Κυριακόπουλο αριστερά σε ρόλους φουλ μπακ.

Στη μεσαία γραμμή ο Πέδρο Τσιριβέγια κι ο Τάσος Μπακασέτας θα έχουν τις δύο απ’ τις τρεις θέσεις, με τον Ρενάτο Σάντσες να διεκδικεί την άλλη θέση απ’ τον Άνταμ Τσέριν. Στη δε επίθεση υπάρχει μία σκέψη για τη χρησιμοποίηση του Φακούντο Πελίστρι σε λίγο πιο «ελεύθερο» ρόλο πίσω απ’ τον φορ, που θα είναι είτε ο Κάρολ Σφιντέρσκι, είτε ο Μίλος Πάντοβιτς.

Απ’ την αποστολή των «πράσινων» στη Βουδαπέστη απουσιάζει ο Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, στη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στον αντίποδα, ο Ισπανός προπονητής συμπεριέλαβε στην αποστολή για την Ουγγαρία και τον Γιώργο Κάτρη στη list B.

Την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Φερεντσβάρος συγκροτούν 20 παίκτες που είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

