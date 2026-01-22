Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Η πρόσφατη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια ήρθε σε ένα βράδυ που το ΟΑΚΑ δεν ήταν sold out, όπως σε άλλα μεγάλα παιχνίδια της σεζόν, ενώ στις εξέδρες υπήρχε μια διάχυτη επιφυλακτικότητα. Δεν ήταν λίγοι οι φίλαθλοι που πήγαν στο γήπεδο με την αίσθηση ότι το ματς με τους Ισπανούς έκρυβε παγίδες και πως μια ακόμη ήττα δεν ήταν απίθανο σενάριο. Το κλίμα αυτό αποτυπωνόταν τόσο στη διάθεση του κόσμου όσο και στη γενικότερη ατμόσφαιρα πριν το τζάμπολ.

Οι παίκτες όμως της ομάδας οι οποίοι από τα πρώτα λεπτά έδειξαν στους αντιπάλους «ποια είναι τα αφεντικά του αγώνα» αλλά και η επιλογή του Εργκίν Αταμάν να δώσει χρόνο και ρόλο στον Βασίλη Τολιόπουλο άλλαξε την εικόνα.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη, ο κόσμος ηρέμησε και το τελικό αποτέλεσμα λειτούργησε ως μια πρώτη ανακούφιση για τους φιλάθλους που βλέπουν την ομάδα να περνά μία μεταβατική και αγχωτική περίοδο. Οι ψίθυροι που ξεκίνησαν λίγο διάστημα πριν και από την ήττα από τον Ολυμπιακό, δεν έχουν κοπάσει. Απλώς χαμήλωσαν. Γιατί μπορεί η ομάδα να δίνει σποραδικά αυτό το εικοσαήμερο απαντήσεις στο παρκέ, αλλά στο παρασκήνιο τα ερωτήματα, τόσο για την ικανότητά της να φτάσει στο φάιναλ φορ και να διεκδικήσει το τρόπαιο, όσο και για τις σχέσεις της διοίκησης με τον προπονητή παραμένουν ανοιχτά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε το προηγούμενο διάστημα μια διερευνητική και αρκετά “διακριτική” κίνηση προς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Το όνομα και μόνο του Σέρβου τεχνικού αρκεί για να προκαλέσει δέος στον κόσμο του Παναθηναϊκού, αφού πρόκειται για τον άνθρωπο που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τη χρυσή εποχή της ομάδας και που ποτέ δεν έκρυψε ότι έχει το «τριφύλλι» στην καρδιά του.

Η κουβέντα στην πραγματικότητα δεν άνοιξε καν: Η απάντηση του Ομπράντοβιτς ήταν εξ αρχής και κατηγορηματικά αρνητική, χωρίς δεύτερες σκέψεις και χωρίς περιθώρια παρερμηνείας.

Ο πολύπειρος προπονητής ξεκαθάρισε ότι δεν αντικαθιστά συναδέλφους του μεσούσης της σεζόν και, επιπλέον, δεν θα αναλάμβανε ποτέ μια ομάδα της οποίας το ρόστερ δεν έχει ο ίδιος διαμορφώσει από την αρχή. Μια στάση που, ανεξαρτήτως συγκυριών, επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία και τη συνέπειά του.

Μία απρόσμενη «κρίση»

Το θέμα προπονητή άνοιξε, έστω και δειλά, έστω και χωρίς να είναι ειλημμένη κάποια οριστική απόφαση – υπάρχει ακόμα απόθεμα πίστης και υπομονής για τον Αταμάν – και για τον επιπλέον λόγο ότι σοβεί ένα κλίμα «απόστασης», στα όρια της ψυχρότητας και της δυσφορίας ανάμεσα στη διοίκηση του Παναθηναϊκού και τον κόουτς που έφερε στο ΟΑΚΑ την έβδομη ευρωλίγκα.

Καλά πληροφορημένες πηγές λένε ότι αφορμή γι’ αυτή την κατάσταση αποτέλεσε η επιθυμία του Τούρκου προπονητή να εντάξει (ατύπως, αλλά μάλλον ουσιαστικά) στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας τον γιο του, τον 16χρονο Σάρπ. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρη και αρνητική, θέλοντας να διατηρήσει συγκεκριμένα όρια και να αποφύγει πρακτικές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εσωτερικές συζητήσεις ή λάθος μηνύματα.

Ο Αταμάν έχει ήδη ακολουθήσει αυτό το μοντέλο στην εθνική Τουρκίας, όπου ο Σάρπ έχει έναν άτυπο ρόλο στο τεχνικό τιμ ως ανεπίσημος βοηθός προπονητή. Στον Παναθηναϊκό, όμως, η αντιμετώπιση που βρήκε ήταν διαφορετική. Το ειδικό βάρος του συλλόγου, η πίεση του πρωταθλητισμού και οι απαιτήσεις της Ευρωλίγκας δεν αφήνουν περιθώρια για πειραματισμούς εκτός αγωνιστικού πλαισίου. Το «όχι» αυτό φαίνεται πως ενόχλησε τον Τούρκο τεχνικό. Χωρίς εντάσεις, χωρίς ρήξεις, χωρίς ανοιχτή εκδήλωση διαθέσεων. Αλλά ενόχλησε. Προφανώς ένας επαγγελματίας προπονητής, ειδικά της εμβέλειας του Αταμάν, δεν μπορεί να καθορίσει τη στάση του από ένα τέτοιο γεγονός – απλά η όλη υπόθεση είναι ένα κομμάτι στο προβληματικό παζλ που κινείται ο Παναθηναϊκός φέτος.

Την ίδια ώρα, η στάση του Αταμάν σε ορισμένα παιχνίδια, όπου έδειχνε λιγότερο ενεργός ή παθιασμένος από ό,τι άλλες φορές άνοιξε τον δρόμο για νέα σενάρια. Φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν έντονα, θέλοντάς τον σε επαφές με την ομάδα του Ντουμπάι για την επόμενη χρονιά, σε περίπτωση που η φετινή σεζόν θεωρηθεί αποτυχημένη.

Οι φήμες αυτές βρήκαν πρόσφορο έδαφος και από τις δηλώσεις του ίδιου του Αταμάν, όταν πριν από λίγες ημέρες ανέφερε πως αν δεν κατακτήσει, είτε την Ευρωλίγκα είτε το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Η νίκη επί της Μπασκόνια έφερε ηρεμία στον κόσμο και έδωσε ξανά στην ομάδα την αγωνιστική της αυτοπεποίθηση. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν, γνωρίζοντας ότι οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν στο παρκέ, αλλά σε κάθε ήττα ή όσο θα απομακρύνεται ο μεγάλος στόχος που είναι η κατάκτηση της Ευρωλίγκα στην Αθήνα και ειδικά στην έδρα του, οι ψίθυροι και τα σενάρια θα συνεχίσουν να υφίστανται.

