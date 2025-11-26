Παραιτήθηκε ο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν υπέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Αιτία, η κακή εκόνα της ομάδας στη Euroleague και η… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι η βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό με 91-69 στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Τρίτης (25/11).
Ο Ομπράντοβιτς είχε επιστρέψει στην Παρτιζάν το 2021 για να καθοδηγήσει τη σερβική ομάδα, αλλά η μετέπειτα πορεία της τον οδήγησε να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία.
