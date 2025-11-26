Παραιτήθηκε ο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό

Την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν υπέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αιτία, η κακή εκόνα της ομάδας στη Euroleague και η… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι η βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό με 91-69 στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Τρίτης (25/11).

Ο Ομπράντοβιτς είχε επιστρέψει στην Παρτιζάν το 2021 για να καθοδηγήσει τη σερβική ομάδα, αλλά η μετέπειτα πορεία της τον οδήγησε να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία.

