26.11.2025 10:30

Champions League: Ψάχνει την… βόμβα κόντρα στη Ρεάλ ο Ολυμπιακός για να μείνει ζωντανός στην League Phase

26.11.2025 10:30
olympiakos-panigirismos

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (26/11, 22:00) την Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στο Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα σταθούν απέναντι στη «βασίλισσα» ελπίζοντας να κάνουν την έκπληξη απέναντι σε ένα μεγαθήριο, το οποίο ωστόσο δεν είναι και στη καλύτερη του φάση, τόσο αγωνιστικά, όσο και στα αποδυτήρια με τους βεντετισμούς του Βινίσιους και τη κόντρα του με τον προπονητή του, Τσάμπι Αλόνσο.

Οι μαδριλένοι θα αγωνιστούν σήμερα χωρίς τους Κουρτουά, Μιλιτάο, Χούισεν, Ρούντιγκερ, Αλάμπα, Καρβαχάλ, όλοι τους τεράστιες απουσίες, κάτι που θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός με τη βοήθεια και του κόσμου του.

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν αναμετρηθεί οκτώ φορές στο Champions League, με την ισπανική ομάδα να μετρά τέσσερις νίκες, έναντι μίας νίκης των «ερυθρόλευκων». Στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης, ωστόσο, ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα στις μονομαχίες εναντίον της Ρεάλ, με μία νίκη σε τέσσερις αγώνες και τρεις ισοπαλίες. 

Οι «Μπλάνκος» βρίσκονται στην έβδομη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια τους στη φάση του πρωταθλήματος, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 31η θέση με δύο βαθμούς.

Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τραυματία Αλέξανδρου Πασχαλάκη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Νίκο Μπότη. 

Πιθανές ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ελ Κααμπί, Ποντένσε.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Τσουαμενί, Καρέρας, Βαλβέρδε, Καμαβινγκά, Μπέλινγχαμ, Γκιουλέρ, Μπαπέ, Βινίσιους.

