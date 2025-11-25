search
Ο Ινφαντίνο έλαβε (και) τη λιβανέζικη υπηκοότητα

Ο Ιταλοελβετός πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έλαβε τη λιβανέζικη υπηκοότητα με διάταγμα, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (25/11) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Ομοσπονδία της χώρας της Μέσης Ανατολής (LFA).

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Τζόζεφ Αούν, ενημέρωσε προσωπικά τη FIFA, διευκρίνισε ο επικεφαλής της LFA, Χάσεμ Χαϊντάρ, σύμφωνα με τον οποίο το «διάταγμα που χορηγεί την υπηκοότητα» στον Ινφαντίνο, του οποίου η σύζυγος είναι Λιβανέζα, είχε «ληφθεί επειδή πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο που προσφέρει υπηρεσίες στον Λίβανο».

Ερωτηθείς από το AFP, κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη διαδικασία, υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Δεν την έχω ακόμη, αλλά σύντομα. Είμαι πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος. Είμαι ήδη Λιβανέζος εδώ και πολλά χρόνια, οπότε είναι καλό που το επισημοποιούμε», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Τζάνι Ινφαντίνο στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο LBCI.

Ο ισχυρός άνδρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ηλικίας 55 ετών, είναι παντρεμένος με τη Λιβανέζα Λίνα αλ-Ασκάρ, η οποία στο παρελθόν είχε εργαστεί στη Λιβανέζικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (LFA). Ο Τζιάνι Ινφαντίνο είχε ταχθεί υπέρ της ανέγερσης ενός «υπερ-σύγχρονου» σταδίου στη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει εδώ και αρκετά χρόνια μια οξεία οικονομική κρίση.

«Μελετούμε τη δυνατότητα κατασκευής ενός ολοκαίνουργιου σταδίου, 20.000 έως 30.000 θέσεων», είχε προσθέσει ο. «Ο Λίβανος χρειάζεται ένα σύμβολο για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, που να μαρτυρά τη βούλησή του να προχωρήσει μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, ιδίως για τη νεολαία αυτής της χώρας».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της LFA, ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει έτσι «δεσμευθεί να αναλάβει όλα τα κόστη κατασκευής» της νέας αθλητικής εγκατάστασης. «Πρέπει να αποκτήσουμε το οικόπεδο για την κατασκευή του και η FIFA θα αναλάβει τα υπόλοιπα», διευκρίνισε ο Χάσεμ Χαϊντάρ, σύμφωνα με τον οποίο το νέο στάδιο θα ανεγερθεί στη Βηρυτό.

