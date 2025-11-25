Παναθηναϊκός: Νέα ΑΜΚ ύψους 20 εκατ. ευρώ και επιστροφή του Μπουτσικάρη στο ΔΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 13:00 της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025 συγκάλεσε το Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με κεντρικά θέματα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την προκήρυξη νέας αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δεν αναφέρει το ποσό της νέας αύξησης που θα προκηρυχθεί (δεν είναι υποχρεωτικό), εντούτοις οι πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν πως η νέα ΑΜΚ θα φτάσει το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.

Αυτά τα χρήματα θα καλύψουν κατά τη διάρκεια της σεζόν την απευθείας χρηματοδότηση για την εύρυθμη οικονομική λειτουργία της ΠΑΕ μέσα στο 2026 (συμβόλαια προπονητών και παικτών, φορολογία, λοιπά λειτουργικά έξοδα), ενώ το συγκεκριμένο ποσό προσεγγίζει το ποσοστό των χρημάτων που μπορεί να «μπουν» στην ΠΑΕ ως απευθείας χρηματοδότηση απ’ την ιδιοκτησία, με βάση τα όρια που θέτουν το Cost Control και το Financial Fair Play στη χρηματοδότηση τριετίας κάθε κλαμπ απ’ τους μετόχους του.

Η προηγούμενη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε προκηρυχθεί στις 30/12/2024 ήταν 26.259.999,90 ευρώ (η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την πολυμετοχικότητα), με το ποσό να καλύπτεται απ’ την πλευρά του Αλαφούζου και να πιστοποιείται απ’ το Γ.Ε.ΜΗ. μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αναφορικά με το ΔΣ της ΠΑΕ θα ολοκληρωθεί η επιστροφή του Λεωνίδα Μπουτσικάρη μετά από περίπου δύο χρόνια, με τον ίδιο να αναλαμβάνει τη θέση του Β’ αντιπροέδρου αντικαθιστώντας (όπως όλα δείχνουν) την κ. Αθηνά Μπαλωμένου. Το υπόλοιπο συμβούλιο -που είχε ήδη αλλάξει τον Αύγουστο από 7μελές σε 8μελές μετά την είσοδο του Τάκη Φύσσα στη θέση του Γ’ αντιπροέδρου- αναμένεται να μείνει ως έχει.

Τέλος, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην πρόσληψη και νέου Γενικού Διευθυντή, που θα αντικαταστήσει τον Βαγγέλη Σουφλέρη και θα αναλάβει καθήκοντα General Manager.

Αναλυτικά η πρόσκληση στην Έκτακτη Γ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η του μηνός Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.

3) Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 22α Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Δεκεμβρίου 2025 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής την 22 Δεκεμβρίου 2025 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Βριλήσσια, 24 Νοεμβρίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

