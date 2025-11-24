Παραιτήθηκε ο Μεσίνα από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο – Παραμένει στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο έχει υποβάλει ο Έτορε Μεσίνα, λόγω της κακής εκκίνησης της ιταλικής ομάδας στη σεζόν.
Ωστόσο, όπως αναφέρει η Gazzeta dello Sport, ο Μεσίνα θα παραμείνει στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου, Λέο Ντελ’ Όρκο.
Σημειώνεται ότι ο Μεσίνα, εκτός από προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει διατελέσει και πρόεδρος της ομάδας.
Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες την τελευταία εβδομάδα σε Euroleague και Ιταλία, ο 66χρονος τεχνικός αποφάσισε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του, ενώ στη θέση του αναμένεται να τοποθετηθεί ο Τζουζέπε Ποέτα.
