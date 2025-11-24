Παραιτήθηκε ο Μεσίνα από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο – Παραμένει στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου

Την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο έχει υποβάλει ο Έτορε Μεσίνα, λόγω της κακής εκκίνησης της ιταλικής ομάδας στη σεζόν.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Gazzeta dello Sport, ο Μεσίνα θα παραμείνει στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου, Λέο Ντελ’ Όρκο.

Σημειώνεται ότι ο Μεσίνα, εκτός από προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει διατελέσει και πρόεδρος της ομάδας.

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες την τελευταία εβδομάδα σε Euroleague και Ιταλία, ο 66χρονος τεχνικός αποφάσισε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του, ενώ στη θέση του αναμένεται να τοποθετηθεί ο Τζουζέπε Ποέτα.

