24.11.2025 22:03

Παραιτήθηκε ο Μεσίνα από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο – Παραμένει στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου

24.11.2025 22:03
Την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο έχει υποβάλει ο Έτορε Μεσίνα, λόγω της κακής εκκίνησης της ιταλικής ομάδας στη σεζόν. 

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Gazzeta dello Sport, ο Μεσίνα θα παραμείνει στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου, Λέο Ντελ’ Όρκο.

Σημειώνεται ότι ο Μεσίνα, εκτός από προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει διατελέσει και πρόεδρος της ομάδας

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες την τελευταία εβδομάδα σε Euroleague και Ιταλία, ο 66χρονος τεχνικός αποφάσισε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του, ενώ στη θέση του αναμένεται να τοποθετηθεί ο Τζουζέπε Ποέτα.

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

bofiliou-charoulis-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

