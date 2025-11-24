Βαθμολογία Super League: Συνέχισαν με νίκες οι Big 4 – Αμετάβλητη η κορυφή της βαθμολογίας

Είτε εύκολα είτε δύσκολα, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός συνέχισαν με νίκες απέναντι σε Κηφισιά, Άρη, Πανσερραϊκό και η κατάσταση στην βαθμολογία παρέμεινε αμετάβλητη.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες της Κυριακής για την 11η αγωνιστική έχει ως εξής:

01. Ολυμπιακός 28

02. ΠΑΟΚ 26

03. ΑΕΚ 25

04. Βόλος 18

05. Λεβαδειακός 18

06. Παναθηναϊκός 18

07. Άρης 13

08. Κηφισιά 12

09. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. Αστέρας Τρίπολης 8

12. ΑΕΛ 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

H 11η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2025

18:00: Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός

20:00: ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

17:30: ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ

19:30: Άρης – ΑΕΛ Novibet

19:30: Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

17:00: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

17:00: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

19:00: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

