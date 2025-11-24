Βαθμολογία Super League: Συνέχισαν με νίκες οι Big 4 – Αμετάβλητη η κορυφή της βαθμολογίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Είτε εύκολα είτε δύσκολα, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός συνέχισαν με νίκες απέναντι σε Κηφισιά, Άρη, Πανσερραϊκό και η κατάσταση στην βαθμολογία παρέμεινε αμετάβλητη.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες της Κυριακής για την 11η αγωνιστική έχει ως εξής:
01. Ολυμπιακός 28
02. ΠΑΟΚ 26
03. ΑΕΚ 25
04. Βόλος 18
05. Λεβαδειακός 18
06. Παναθηναϊκός 18
07. Άρης 13
08. Κηφισιά 12
09. Παναιτωλικός 12
10. Ατρόμητος 9
11. Αστέρας Τρίπολης 8
12. ΑΕΛ 7
13. ΟΦΗ 6
14. Πανσερραϊκός 5
H 11η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2025
18:00: Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός
20:00: ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
17:30: ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ
19:30: Άρης – ΑΕΛ Novibet
19:30: Κηφισιά – Πανσερραϊκός
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
17:00: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
17:00: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
19:00: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
ΑΕΚ-Άρης 1-0: Ντέρμπι με τα όλα του με Ζίνι λυτρωτή για την Ένωση
ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Εμεινε στο -2 από την κορυφή χωρίς να εντυπωσιάσει
Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 0-3: Εμφατικό πέρασμα από τις Σέρρες για τους «πράσινους»
