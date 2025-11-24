search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 01:01
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 00:19

Βαθμολογία Super League: Συνέχισαν με νίκες οι Big 4 – Αμετάβλητη η κορυφή της βαθμολογίας

24.11.2025 00:19
super_league

Είτε εύκολα είτε δύσκολα, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός συνέχισαν με νίκες απέναντι σε Κηφισιά, Άρη, Πανσερραϊκό και η κατάσταση στην βαθμολογία παρέμεινε αμετάβλητη.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες της Κυριακής για την 11η αγωνιστική έχει ως εξής:

01. Ολυμπιακός 28
02. ΠΑΟΚ 26
03. ΑΕΚ 25
04. Βόλος 18
05. Λεβαδειακός 18
06. Παναθηναϊκός 18
07. Άρης 13
08. Κηφισιά 12
09. Παναιτωλικός 12
10. Ατρόμητος 9
11. Αστέρας Τρίπολης 8
12. ΑΕΛ 7
13. ΟΦΗ 6
14. Πανσερραϊκός 5

H 11η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2025

18:00: Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός

20:00: ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

17:30: ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ

19:30: Άρης – ΑΕΛ Novibet

19:30: Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

17:00: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

17:00: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

19:00: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Διαβάστε επίσης:

ΑΕΚ-Άρης 1-0: Ντέρμπι με τα όλα του με Ζίνι λυτρωτή για την Ένωση

ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Εμεινε στο -2 από την κορυφή χωρίς να εντυπωσιάσει

Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 0-3: Εμφατικό πέρασμα από τις Σέρρες για τους «πράσινους»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ski1
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτησε δύο ρωσικά πλοία που κινούνταν στα χωρικά της ύδατα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Συνέχισαν με νίκες οι Big 4 – Αμετάβλητη η κορυφή της βαθμολογίας

lefta-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Πληρώνται από Δευτέρα 1,4 εκάτ. συνταξιούχοι – Όλα τα κριτήρια

slovenia kalpi election
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας που είχαν εγκρίνει πέρυσι

trump zelenski 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Τραμπ μας ακούει»: Διαβουλεύσεις για πιθανή επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ με επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

ethan-hawke
LIFESTYLE

«Ήμουν αποφασισμένος να μείνω για πάντα μόνος» - Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το διαζύγιο με την Ούμα Θερμαν

stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 00:59
ski1
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτησε δύο ρωσικά πλοία που κινούνταν στα χωρικά της ύδατα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Συνέχισαν με νίκες οι Big 4 – Αμετάβλητη η κορυφή της βαθμολογίας

lefta-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Πληρώνται από Δευτέρα 1,4 εκάτ. συνταξιούχοι – Όλα τα κριτήρια

1 / 3