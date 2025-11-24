Λάρισα: Βοηθός διαιτητή γρονθοκοπήθηκε από παράγοντα ποδοσφαιρικής ομάδας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα για το πρωτάθλημα της Α’ Τοπικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Λάρισας, ανάμεσα στον Αετό Μακρυχωρίου και τον Δωτιέα Αγιάς.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ο δεύτερος βοηθός διαιτητή γρονθοκοπήθηκε από μέλος της διοίκησης του Μακρυχωρίου, το οποίο εισήλθε απρόκλητα στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα, ένα ακόμη στέλεχος της ομάδας φέρεται να απείλησε λεκτικά τους διαιτητές του αγώνα.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στο φύλλο αγώνα, ακούστηκαν απειλητικές φράσεις περί «ξύλου» και «θα σας γ@@@@», ενώ μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι διαιτητές προχώρησαν σε μήνυση, καταγγέλλοντας σωματική βία, απειλές και εξύβριση.

«Πρόκειται για μία ασχήμια που δυστυχώς βλέπουμε ακόμη να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο την οποία ως άνθρωπος, αλλά και ως πρόεδρος της ΕΠΣ Λάρισας, καταδικάζω απερίφραστα. Η βία δεν είναι ποτέ και για κανέναν λόγο λύση. Σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη», σχολίασε μιλώντας στο onlarissa.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Λάρισας Δημήτρης Μπουχλαριώτης.

