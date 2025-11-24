search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 00:35
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 23:24

Super League: Νίκη 4αδας του Λεβαδειακού στον Βόλο, «διπλό» ανάσα του ΟΦΗ στη Λάρισα

24.11.2025 23:24
levadeiakos volos

Τεράστιο διπλό με 2-1 επί της ΑΕΛ στην «AEL FC Arena» πανηγύρισε ο ΟΦΗ στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Super League και πήρε τεράστια βαθμολογική «ανάσα» στην προσπάθειά του να ξεφύγει απ’ τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Η κρητική ομάδα έφυγε με το «τρίποντο» απ’ τη Λάρισα χάρις στα γκολ των Θεοδοσουλάκη (9’) και Καραχάλιου (15’), βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί 4 ηττών, ενώ η ΑΕΛ (που «έπεσε» στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας) ισοφάρισε προσωρινά με τον Γκαράτε στο 12’.

Λεβαδειακός… εξπρές

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει την… ξέφρενη πορεία του στην εφετινή Super League, καθώς πέρασε με νίκη κι απ’ την έδρα του Βόλου, επικρατώντας 2-1 (με ανατροπή) στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής κι εδραίωσε την παρουσία του στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα με το τρίτο σερί «τρίποντό» του.

Οι Βολιώτες που είχαν στον πάγκο τον Νίκο Μαναρώλη, βοηθό του Χουάν Φεράντο, διότι ο Ισπανός τεχνικός ήταν τιμωρημένος, προηγήθηκαν στο 22’ με τον Τζόκα, όμως η ομάδα της Λιβαδειάς «γύρισε» το ματς με δύο γκολ του Άλεν Όζμπολτ στο 44’ (πέναλτι) και στο 67’.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Super League έχουν ως εξής:

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0
ΑΕΚ – Άρης 1-0
Βόλος – Λεβαδειακός 1-2
ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 28
  2. ΠΑΟΚ 26
  3. ΑΕΚ 25
  4. Λεβαδειακός 21
  5. Βόλος 18
  6. Παναθηναϊκός 18 -10αγ.
  7. Άρης 13
  8. Κηφισιά 12
  9. Παναιτωλικός 12
  10. Ατρόμητος 9
  11. ΟΦΗ 9 -10αγ.
  12. Αστέρας Τρίπολης 8
  13. ΑΕΛ 7
  14. Πανσερραϊκός 5

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: Βοηθός διαιτητή γρονθοκοπήθηκε από παράγοντα ποδοσφαιρικής ομάδας

Βαθμολογία Super League: Συνέχισαν με νίκες οι Big 4 – Αμετάβλητη η κορυφή της βαθμολογίας

ΑΕΚ-Άρης 1-0: Ντέρμπι με τα όλα του με Ζίνι λυτρωτή για την Ένωση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ιταλική δικαιοσύνη απομάκρυνε τρία παιδιά επειδή η οικογένεια ζούσε στο δάσος – Διχασμένη η κοινή γνώμη για την απόφαση

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

longoria
LIFESTYLE

Η Εύα Λονγκόρια αποκαλύπτει γιατί περίμενε μέχρι τα 43 της για να γίνει μητέρα

court usa
ΚΟΣΜΟΣ

Απόφαση-κόντρα στον Τραμπ: Δικαστής απορρίπτει τις κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Βοηθός διαιτητή δέχθηκε επίθεση μετά τη λήξη ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

bofiliou-charoulis-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 00:33
paidi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ιταλική δικαιοσύνη απομάκρυνε τρία παιδιά επειδή η οικογένεια ζούσε στο δάσος – Διχασμένη η κοινή γνώμη για την απόφαση

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

longoria
LIFESTYLE

Η Εύα Λονγκόρια αποκαλύπτει γιατί περίμενε μέχρι τα 43 της για να γίνει μητέρα

1 / 3