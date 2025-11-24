Super League: Νίκη 4αδας του Λεβαδειακού στον Βόλο, «διπλό» ανάσα του ΟΦΗ στη Λάρισα

Τεράστιο διπλό με 2-1 επί της ΑΕΛ στην «AEL FC Arena» πανηγύρισε ο ΟΦΗ στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Super League και πήρε τεράστια βαθμολογική «ανάσα» στην προσπάθειά του να ξεφύγει απ’ τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Η κρητική ομάδα έφυγε με το «τρίποντο» απ’ τη Λάρισα χάρις στα γκολ των Θεοδοσουλάκη (9’) και Καραχάλιου (15’), βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί 4 ηττών, ενώ η ΑΕΛ (που «έπεσε» στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας) ισοφάρισε προσωρινά με τον Γκαράτε στο 12’.

Λεβαδειακός… εξπρές

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει την… ξέφρενη πορεία του στην εφετινή Super League, καθώς πέρασε με νίκη κι απ’ την έδρα του Βόλου, επικρατώντας 2-1 (με ανατροπή) στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής κι εδραίωσε την παρουσία του στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα με το τρίτο σερί «τρίποντό» του.

Οι Βολιώτες που είχαν στον πάγκο τον Νίκο Μαναρώλη, βοηθό του Χουάν Φεράντο, διότι ο Ισπανός τεχνικός ήταν τιμωρημένος, προηγήθηκαν στο 22’ με τον Τζόκα, όμως η ομάδα της Λιβαδειάς «γύρισε» το ματς με δύο γκολ του Άλεν Όζμπολτ στο 44’ (πέναλτι) και στο 67’.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Super League έχουν ως εξής:

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Βόλος – Λεβαδειακός 1-2

ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Ολυμπιακός 28 ΠΑΟΚ 26 ΑΕΚ 25 Λεβαδειακός 21 Βόλος 18 Παναθηναϊκός 18 -10αγ. Άρης 13 Κηφισιά 12 Παναιτωλικός 12 Ατρόμητος 9 ΟΦΗ 9 -10αγ. Αστέρας Τρίπολης 8 ΑΕΛ 7 Πανσερραϊκός 5

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: Βοηθός διαιτητή γρονθοκοπήθηκε από παράγοντα ποδοσφαιρικής ομάδας

Βαθμολογία Super League: Συνέχισαν με νίκες οι Big 4 – Αμετάβλητη η κορυφή της βαθμολογίας

ΑΕΚ-Άρης 1-0: Ντέρμπι με τα όλα του με Ζίνι λυτρωτή για την Ένωση