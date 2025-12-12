Αταμάν: «Δεν είμαστε φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας» – Οι «ύμνοι» για τον Ομπράντοβιτς

Συνέντευξη στην ιταλική «Gazzetta dello Sport» παραχώρησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν αποφεύγοντας να χρίσει την ομάδα του ως φαβορί για να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τέλος της φετινής σεζόν, τονίζοντας ότι αυτό προσθέτει πίεση.

Σε ερώτηση για το ποια ομάδα είναι το φαβορί για την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας, ο προπονητής των πρασίνων, που γνώρισαν την ήττα εκτός έδρας αναμέτρησή τους με την Αρμάνι Μιλάνο, για τη 15η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ανέφερε:

«Όχι, δεν θα πω Παναθηναϊκός, όπως είπαν όλοι αυτό το καλοκαίρι, από δεισιδαιμονία και επειδή δημιουργεί πίεση. Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο όταν χάσαμε όλους τους σέντερ μας, αλλά ανακάμψαμε με τρεις νίκες εκτός έδρας. Δεν είμαστε φαβορί, δεν υπάρχουν φαβορί, αλλά υπάρχει μια μεγάλη ισορροπία μεταξύ 9-10 ομάδων. Αυτό που έχει σημασία είναι η φόρμα με την οποία θα φτάσουν στο Final Four. Και αν το κάνουμε, θα έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα επειδή παίζουμε στο δικό μας γήπεδο. Και εκείνη τη στιγμή θα μπορώ να πω ότι θα κερδίσουμε», είπε.

Ο Αταμά μίλησε επίσης και για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και για την πολυσυζητημένη αποχώρησή του από την Παρτίζαν.

«O Ομπράντοβιτς είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Αλλά στη δική μας δουλειά, δεν υπάρχει χρόνος για να σκεφτόμαστε το παρελθόν, αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνεις σήμερα, και τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια. Δυστυχώς, ούτε ο Ομπράντοβιτς ούτε ο Μεσίνα είχαν καλά αποτέλεσμα φέτος, τουλάχιστον όχι στην Ευρωλίγκα. Αλλά είναι σπουδαίοι προπονητές και στο μέλλον, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, μπορούν να είναι ξανά πολύ επιτυχημένοι. Μου συνέβη στην Έφες. Μετά από πέντε χρόνια μεγάλων επιτυχιών, ήρθε η ώρα για μια αλλαγή και είχα το θάρρος να φύγω», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν.

