Είναι αυτή η σπουδαιότερη ομάδα στην ιστορία του NBA; Από τον Τζόρνταν και τον Κάρι, στον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και τον Τζέιλεν Γουίλιαμς

Κανείς στον κόσμο δεν γνωρίζει καλύτερα από τον Στιβ Κερ τι χρειάζεται για να γίνει η σπουδαιότερη ομάδα μπάσκετ όλων των εποχών.

Το 1996 έπαιξε δίπλα στον Μάικλ Τζόρνταν στους Chicago Bulls, όταν εκείνοι κέρδισαν 72 αγώνες. Το 2016 προπονούσε τον Στεφ Κάρι και τους Golden State Warriors, όταν εκείνοι έθεσαν νέο ρεκόρ με 73 νίκες.

Γι’ αυτό αξίζει να δίνει κανείς προσοχή όταν ο Κερ λέει ότι μια ομάδα ετοιμάζεται να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει ποτέ κανείς. Και αυτό ακριβώς υποστηρίζει ότι πρόκειται να κάνουν φέτος οι Oklahoma City Thunder.

«Νομίζω ότι θα σπάσουν το ρεκόρ», είπε ο Κερ, πριν από τη νίκη των Thunder με διαφορά 49 πόντων επί των Phoenix Suns την Τετάρτη, η οποία βελτίωσε το ρεκόρ τους σε 24-1, ισοφαρίζοντας το ξεκίνημα των Warriors τη σεζόν 2015-16.

Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύει κανείς ότι οι Thunder θα γίνουν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του NBA που θα κερδίσει 74 από τα 82 παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Και αυτό γιατί, με βάση τους αριθμούς, η Oklahoma City δεν είναι απλώς το ίδιο καλή με τους Bulls του ’96 και τους Warriors του ’16. Στην πραγματικότητα, είναι καλύτερη.

Οι αριθμοί του «net rating»

Ο δείκτης που είναι γνωστός ως «net rating» έχει σχεδιαστεί για να μετρά την κυριαρχία. Καταγράφει το πόσο μια ομάδα υπερέχει των αντιπάλων της ανά 100 κατοχές.

Οι Bulls του ’96 συνδύασαν την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση στο NBA και πέτυχαν net rating +13,4, το οποίο παρέμεινε ρεκόρ για τρεις δεκαετίες.

Οι Warriors του ’16 είχαν την τρίτη καλύτερη άμυνα και την κορυφαία επίθεση, καταγράφοντας net rating +10,7.

Οι φετινοί Thunder δεν ξεπέρασαν απλώς οριακά το όριο που είχαν θέσει ο Τζόρνταν και οι Bulls. Το διέλυσαν.

Με τον εν ενεργεία MVP Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να καθοδηγεί την επίθεση και μια αεροστεγή άμυνα να κλείνει τον δρόμο προς το καλάθι στην άλλη πλευρά του παρκέ, οι Thunder έχουν πετύχει ένα εντυπωσιακό net rating +16,0, μπαίνοντας στον αγώνα της Τετάρτης.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος έχει μέσο όρο 32,8 πόντους ανά αγώνα με ποσοστό ευστοχίας 55,6%., δεν είναι απλώς ο πιο φονικός παίκτης στο ένας εναντίον ενός στο NBA· έχει καλύτερους αριθμούς και στις δύο κατηγορίες από τον Τζόρνταν το ’96 και τον Κάρι το ’16.

Στην άμυνα, οι Thunder, με μια σειρά από γκαρντ που ειδικεύονται στα κλεψίματα και τον σέντερ ύψους 2,16 μ. Τσετ Χόλμγκρεν να κόβει σουτ, επιτρέπουν μόλις 105,4 πόντους ανά 100 κατοχές — επίδοση κατά 6,5 πόντους καλύτερη από τη δεύτερη καλύτερη άμυνα. Η διαφορά ανάμεσα στους Thunder και την αμέσως επόμενη ομάδα είναι τόσο μεγάλη όσο η διαφορά ανάμεσα στη δεύτερη και την 24η ομάδα.

Ο Κερ βλέπει επίσης ομοιότητες ανάμεσα στο πώς οι Warriors χρησιμοποίησαν την πορεία τους προς το πρωτάθλημα το 2015 ως εφαλτήριο για απόλυτη κυριαρχία και σε αυτό που κάνουν οι Thunder μετά την κατάκτηση του περσινού τίτλου.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο στο εξωφρενικό ξεκίνημα της Oklahoma City είναι ότι διέσχισαν τη λίγκα με… το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη τους. Στις χρονιές που το Γκόλντεν Στέιτ και το Σικάγο έθεσαν τα ρεκόρ τους, είχαν στη διάθεσή τους όλο το αστέρι-δυναμικό τους. Ο Κάρι και ο Κλέι Τόμπσον έπαιξαν μαζί σε 76 από τα 82 παιχνίδια, ενώ ο Τζόρνταν και ο Σκότι Πίπεν αγωνίστηκαν και οι δύο και στα 82.

Ο μοναδικός All-Star των Thunder, πέρα από τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, είναι ο φόργουορντ Τζέιλεν Γουίλιαμς, ο οποίος αγωνίστηκε με τραυματισμένο καρπό στην πορεία προς το πρωτάθλημα της Oklahoma City την περασμένη σεζόν.

Ο Γουίλιαμς έχασε τα πρώτα 19 παιχνίδια της φετινής σεζόν — και το μόνο που έκαναν οι Thunder χωρίς αυτόν ήταν να κερδίσουν τα 18, διαλύοντας τους αντιπάλους τους με μέση διαφορά 16,5 πόντων. Από τη στιγμή που επέστρεψε, είναι αλάνθαστοι.

Ίσως το μόνο πράγμα που μπορεί να ανακόψει τους Thunder είναι μια παράξενη ιδιομορφία του προγράμματος, την οποία ούτε οι Bulls ούτε οι Warriors χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Η νίκη της Oklahoma City επί του Phoenix την Τετάρτη τους έστειλε στα ημιτελικά του NBA Cup, του ενδιάμεσου τουρνουά της λίγκας. Αν οι Thunder προκριθούν στον τελικό, θα δώσουν έναν αγώνα που τυπικά δεν προσμετράται στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τρόπος να κερδίσουν περισσότερα παιχνίδια από οποιαδήποτε ομάδα στην ιστορία του NBA — και παρ’ όλα αυτά να μη σπάσουν το ρεκόρ.

(Με πληροφορίες από Wall Street Journal)

Διαβάστε επίσης

Euroleague: Ήττα για τον Παναθηναϊκό στο Μιλάνο, 96-89 η Αρμάνι με «όπλο» τα τρίποντα

Ο Πολ Πογκμπά επενδύει στην ομάδα αγώνων καμήλας της Σαουδικής Αραβίας και στοχεύει στην «αναβάθμιση του αθλήματος»

Θολό το μέλλον του Σαλάχ στη Λίβερπουλ: «Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει», λέει ο Σλοτ μετά τον αποκλεισμό του Αιγύπτιου από τον αγώνα με την Ίντερ