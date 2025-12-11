search
11.12.2025 23:32

Euroleague: Ήττα για τον Παναθηναϊκό στο Μιλάνο, 96-89 η Αρμάνι με «όπλο» τα τρίποντα

11.12.2025 23:32
pao basket

Στο Μιλάνο, η ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι υπήρξε «καθρέφτης» της αμυντικής ανεπάρκειας και των λαθών του, τη στιγμή που τα τρίποντα των Ιταλών έπεφταν «βροχή», κι η προσπάθεια των «πρασίνων» φάνηκε ευάλωτη, σαν… κάστρο που έπεφτε από μέσα προς τα έξω και είχε μοναδική εξαίρεση μία απέλπιδα προσπάθεια στο τελευταίο δίλεπτο.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 96-89 από τους Ιταλούς, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ του, με το δεύτερο διαδοχικό του αρνητικό αποτέλεσμα, να υποχωρεί σε 9-6. Στον αντίποδα, η Αρμάνι έδωσε θετικό πρόσημο στο ρεκόρ της (8-7) και συνεχίζει την προσπάθεια της να εισέλθει στη δεκάδα.

Ο Παναθηναϊκός… εκτροχιάστηκε από το δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ στην τρίτη περίοδο… παραδόθηκε στις ορέξεις των γηπεδούχων, οι οποίοι με 17/33 τρίποντα δεν είχαν λόγους ανησυχίας… Την ίδια στιγμή με 11 λάθη, χωρίς μακρινό σουτ, άμυνα και τον Κώστα Σλούκα μοναδικό που πίστευε στην υπέρβαση, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν δεν είχε δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής… 

Κορυφαίος των νικητών με career high σε πόντους (26) και τρίποντα (8) ο Αρμονι Μπρουκς, ενώ από τον Παναθηναϊκός πάλεψε ο Κώστας Σλούκας με 19 πόντους και 7 ασίστ. 

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-60, 96-89

Αποτελέσματα-15η αγωνιστική

Πέμπτη 11/12

Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84
Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82
Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89
Παρί-Ζάλγκιρις
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια

Παρασκευή 12/12

18:00 Dubai Basketbal-Μπάγερν
20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4
Βαλένθια 10-5
Μονακό 9-5
Ερυθρός Αστέρας 9-5
Μπαρτσελόνα 9-5
Ολυμπιακός 8-5 *
Φενέρμπαχτσε 8-5 *
Παναθηναϊκός 9-6
Ζάλγκιρις 8-6
Ρεάλ Μαδρίτης 8-6
Αρμάνι Μιλάνο 8-7
Βίρτους 7-7
Dubai Basketball 6-8
Παρί 5-9
Μπασκόνια 5-9
Παρτίζαν 5-9
Μπάγερν 5-9
Μακάμπι 5-10
Αναντολού Εφές 5-10
Βιλερμπάν 3-12

  • Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 16/12

18:00 Dubai Basketball-Μακάμπι
19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17/12

20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
21:30 Μπασκόνια-Μονακό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
