search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 01:32
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 00:25

Πόλο: Με την Ουγγαρία αντίπαλο παίζει η Εθνική για μια θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού

21.01.2026 00:25
polo ethniki omada 44- new

Η Ουγγαρία θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών, μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε στο ματς με την Ισπανία.

Οι Μαγυάροι επικράτησαν στη διαδικασία των πέναλτι με 15-14 (11-11 κ.δ.), με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σόμα Βόγκελ, ο οποίος εξελίχθηκε σε ήρωα της αναμέτρησης.

Το φινάλε του αγώνα ήταν δραματικό, με την Ισπανία να στέλνει το παιχνίδι στα πέναλτι με απίθανη ισοφάριση του Σέρχι Καμπάνιας με σουτ-λόμπα στην εκπνοή, όμως στη ρώσικη ρουλέτα μίλησε ο Ούγγρος τερματοφύλακας.

Ο Βόγκελ απέκρουσε δύο πέναλτι στη διαδικασία, έχοντας ήδη κατεβάσει… ρολά και στην κανονική διάρκεια με ακόμα δύο αποκρούσεις πέναλτι, χαρίζοντας στην Ουγγαρία τη μεγάλη νίκη και την πρόκριση στους «4».

Για να «κλειδώσει» οριστικά το ραντεβού Ελλάδας–Ουγγαρίας στον ημιτελικό, απομένουν δύο τυπικά βήματα. Η Εθνική να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στη Ρουμανία στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου (21/01, 21:30) και η Σερβία να επικρατήσει του Μαυροβουνίου (21:30). Πρόκειται για το απολύτως επικρατέστερο σενάριο, με οποιοδήποτε διαφορετικό αποτέλεσμα να συνιστά μεγάλη έκπληξη.

Διαβάστε επίσης:

Champions League, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Νίκησε τους Γερμανούς με τα γκολ των Κοστίνια και Ταρέμι και πάει στο Άμστερνταμ για την πρόκριση (Videos)

Euroleague: Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με… οδηγό τον Τολιόπουλο, 93-74 τη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ

Ολυμπιακός – Μακάμπι 100-93: Παράσταση Βεζένκοφ και τρίτη σερί νίκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apoploys apagioreutiko – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια

resalto tanker karaiviki – new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Νέο ρεσάλτο των ΗΠΑ σε τάνκερ στην Καραϊβική (Video)

kakokairia aeras 4432- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» τη χώρα: Μπαράζ 112 στην Πελοπόννησο – Πού και πότε θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού – Κλειστά σχολεία, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

polo ethniki omada 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Με την Ουγγαρία αντίπαλο παίζει η Εθνική για μια θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού

J d Vance oikogeneia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: Έγκυος στο τέταρτο παιδί τους η σύζυγος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ – Αποκάλυψαν και το φύλο του μωρού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 01:03
apoploys apagioreutiko – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια

resalto tanker karaiviki – new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Νέο ρεσάλτο των ΗΠΑ σε τάνκερ στην Καραϊβική (Video)

kakokairia aeras 4432- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» τη χώρα: Μπαράζ 112 στην Πελοπόννησο – Πού και πότε θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού – Κλειστά σχολεία, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

1 / 3