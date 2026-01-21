Πόλο: Με την Ουγγαρία αντίπαλο παίζει η Εθνική για μια θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού

Η Ουγγαρία θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών, μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε στο ματς με την Ισπανία.

Οι Μαγυάροι επικράτησαν στη διαδικασία των πέναλτι με 15-14 (11-11 κ.δ.), με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σόμα Βόγκελ, ο οποίος εξελίχθηκε σε ήρωα της αναμέτρησης.

Το φινάλε του αγώνα ήταν δραματικό, με την Ισπανία να στέλνει το παιχνίδι στα πέναλτι με απίθανη ισοφάριση του Σέρχι Καμπάνιας με σουτ-λόμπα στην εκπνοή, όμως στη ρώσικη ρουλέτα μίλησε ο Ούγγρος τερματοφύλακας.

Ο Βόγκελ απέκρουσε δύο πέναλτι στη διαδικασία, έχοντας ήδη κατεβάσει… ρολά και στην κανονική διάρκεια με ακόμα δύο αποκρούσεις πέναλτι, χαρίζοντας στην Ουγγαρία τη μεγάλη νίκη και την πρόκριση στους «4».

Για να «κλειδώσει» οριστικά το ραντεβού Ελλάδας–Ουγγαρίας στον ημιτελικό, απομένουν δύο τυπικά βήματα. Η Εθνική να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στη Ρουμανία στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου (21/01, 21:30) και η Σερβία να επικρατήσει του Μαυροβουνίου (21:30). Πρόκειται για το απολύτως επικρατέστερο σενάριο, με οποιοδήποτε διαφορετικό αποτέλεσμα να συνιστά μεγάλη έκπληξη.

Διαβάστε επίσης:

Champions League, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Νίκησε τους Γερμανούς με τα γκολ των Κοστίνια και Ταρέμι και πάει στο Άμστερνταμ για την πρόκριση (Videos)

Euroleague: Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με… οδηγό τον Τολιόπουλο, 93-74 τη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ

Ολυμπιακός – Μακάμπι 100-93: Παράσταση Βεζένκοφ και τρίτη σερί νίκη