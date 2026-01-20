Ολυμπιακός – Μακάμπι 100-93: Παράσταση Βεζένκοφ και τρίτη σερί νίκη

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο ΣΕΦ, για την 23η αγωνιστική της Euroleague, δείχνοντας δύο διαφορετικά «πρόσωπα»! Ένα εξαιρετικά καλό στο ά μέρος και ένα κακό στο β΄.

Οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν τη νίκη, έστω κι αν επέτρεψαν στη Μακάμπι να σημειώσει περισσότερους πόντους από τους 89,4 που ήταν ο μέσος όρος της πριν το τζάμπολ και ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη, όπου την Πέμπτη (22/1) στις 19:30 αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 24η αγωνιστική.



Το επιμέρους σκορ 31-10 σε μία υπερηχητική 2η περίοδο (με σερί 20-0 σ’ αυτό το διάστημα) έβαλε τις βάσεις και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην έκτη νίκη τους στα τελευταία επτά ματς, αλλά και τρίτη διαδοχική στη διοργάνωση, για το 14-8 (με αγώνα λιγότερο μετά την αναβολή της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ της 14ης αγωνιστικής).

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε σημειώσει ήδη από την 1η περίοδο τους 15 από τους συνολικά 28 πόντους του με 6/8 τρίποντα (και 6 ριμπάουντ). Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε τη σκυτάλη από τον Βούλγαρο διεθνή φόργουορντ στη 2η και τέλειωσε το ματς με 12 πόντους και 9 ασίστ, ενώ οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν χόρταιναν να βλέπουν τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που στο ντεμπούτο του στη Euroleague με τη φανέλα των Πειραιωτών, μέσα σε 7:20΄΄ που έμεινε στο παρκέ ξεδίπλωσε το αθλητικό ταλέντο του με καρφώματα και 6 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ θετικός ήταν ο Ουόκαπ με 10 πόντους (2/3 τρίποντα) και 5 ασίστ.

Στο 9-14 υποχώρησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ που πήρε 21 πόντους από τον Ρομάν Σόρκιν, 15 από τον Ντάουτιν Τζούνιορ, 11 πόντους και 6 ριμπάουντ από τον Χόαρντ, 11 πόντους από τον Μπρίσετ και 10 πόντους 7 ασίστ από τον Λούντμπεργκ.

Χωρίς τον Μόντε Μόρις παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός, ενώ τις υπηρεσίες των Ουόκερ, ΝτιΜπαρτολομέο και Χάκινς στερήθηκε η Μακάμπι.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93

Με Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Τους Κλαρκ, Λούντμπεργκ, Ρέιμαν, Χορντ, Σόρκιν ξεκίνησε βασικούς ο Οντέντ Κάτας. Νευρικό ήταν το ξεκίνημα, με άστοχες προσπάθειες εκατέρωθεν, κι ενώ η εξαιρετική φέτος άμυνα της Μακάμπι έβαζε δύσκολα εξ αρχής στους παίκτες του Μπαρτζώκα. Τα δύο τρίποντα του Τζίμι Κλαρκ και το δίποντο του Χόαρντ που αν και πάουερ φόργουορντ είχε εντολή να μαρκάρει ψηλά στη ρακέτα, πότε τον Ουόκαπ και πότε τον Βεζένκοφ, επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να προηγηθούν με 5-8 κι ενώ ο Μιλουτίνοφ μετρούσε 3 πόντους. Για να ευστοχήσει σε τρίποντο και ο Ρόμαν Σόρκιν για το 5-11. Η «τρίποντη» απάντηση από τον Βεζένκοφ (8-11) ήταν ό,τι χρειάζονταν οι «ερυθρόλευκοι», που όμως λόγω κακής άμυνας επέτρεψαν στη Μακάμπι να ξεφύγει και πάλι με +6 (12-18) με τον Σόρκιν να μετρά 8 πόντους. «Κλειδιά» αποδείχτηκαν οι δύο αλλαγές που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να παίρνει τη θέση του Μιλουτίνοφ και τον Φουρνιέ αντί του Ντόρσεϊ 3:24΄΄ πριν το τέλος του 1ου δεκαλέπτου. Οι δύο ομάδες συναγωνίζονταν στα τρίποντα, με τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ εύστοχους για τον Ολυμπιακό και τους Χόαρντ Μπλατ από πλευράς Μακάμπι για το 22-24. Και με το Βεζένκοφ να ευστοχεί σε βολή και σε τρίποντο φτάνοντας τους 15 πόντους, ο Ολυμπιακός έκλεισε στο +3 την 1η περίοδο (27-24). Ο Ολυμπιακός είχε 4/8 τρίποντα και η Μακάμπι 5/8 σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.

Φουρνιέ και Τζόουνς δεν υπήρχε λόγος να βγουν αφού είχαν αλλάξει το μομέντουμ με την είσοδό τους, με τον Μπαρτζώκα να βάζει και τους Νιλικίνα, Ουόρντ και Πίτερς στην πεντάδα με την έναρξη της 2ης περιόδου. Και ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι, προσφέροντας απίστευτο θέαμα, με ταχύτητα, αυτοματισμούς και θεαματικά καρφώματα. Στο ντεμπούτο του στη Euroleague και μέχρι το 35-32, ο Ταϊρίκ Τζόουνς μετρούσε 6 πόντους με εντυπωσιακά καρφώματα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ σε 7 λεπτά συμμετοχής (μετά έδωσε τη θέση του στον Μιλουτίνοφ). Για να γίνει “ man of the match” στο 2ο δεκάλεπτο ο Εβάν Φουρνιέ, φτάνοντας τους 12 πόντους με 2/4 τρίποντα (είχε 3 στο 1ο) και 5 ασίστ, μέχρι το 48-32. Και με τον Τάισον Ουόρντ να μετρά 6 πόντους. Ο Φουρνιέ κάθισε στον πάγκο 2:46΄΄ πριν το ημίχρονο (μπήκε ο Ντόρσεϊ), όπως και ο Νιλικίνα (επέστρεψε ο Ουόκαπ) και οι Πειραιώτες απλώς συνέχισαν να διευρύνουν τη διαφορά απέναντι σε μία Μακάμπι… που δεν μπορούσε ν’ αντιδράσει. Ο Ντόρσεϊ θα πετύχαινε 5 σερί πόντους, ενώ μετά το καλάθι του Μιλουτίνοφ, και με τον ΜακΚίσικ να περνά μετά από αρκετό καιρό στο παρκέ αντί του Ουόρντ (στα 50΄΄ πριν το τέλος του πρώτου 20αλέπτου), ο Βεζένκοφ (18π. σε 12 λεπτά στο παρκέ) σημείωσε buzzer beater τρίποντο από τα οκτώμισι μέτρα, για το 58-34 (+24) του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός κράτησε στους 10 πόντους τους Ισραηλινούς στο 2ο δεκάλεπτο, σημειώνοντας 31! Έκανε και σερί 20-0 από το 35-32 έως το 55-32. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα είχαν ποσοστό ευστοχίας 70,8% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα και 75% στις βολές στο α΄ μέρος. Είχαν και 11 περισσότερα ριμπάουντ (21 – 10), 7 περισσότερες ασίστ (16 – 9), καθώς και 4 λιγότερα λάθη (4 – 8).

Ο Ντόντα Χολ πέρασε για πρώτη φορά στο «5» με την έναρξη της 3ης περιόδου και δεν βγήκε έως το τέλος αυτής, μαζί με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου και Βεζένκοφ στην πεντάδα. Το +25 (61-36) από τρίποντο του Ουόκαπ, όμως θα μετατραπόταν σε +8 (70-62) μετά από 8 λεπτά. Μπορεί ο Σάσα Βεζένκοφ να έφτασε τους 26 πόντους με 6/8 τρίποντα έως το τέλος του 3ου δεκαλέπτου, αλλά η ομαδική εικόνα του Ολυμπιακού δεν ήταν αυτή που θα περίμενε ο Μπαρτζώκας. Από τα 4 λάθη στο 20ό λεπτό ο Ολυμπιακός έφτασε τα 12 (!) στο 30ό λεπτό (9 η Μακάμπι). Οι Ντάουτιν, Ρέιμαν και Λούντμπεργκ «τιμώρησαν» τη χαλάρωση των γηπεδούχων με τρίποντα, αλλά μετά το 70-62, σημειώνοντας από 3 πόντους έκαστος οι Χολ και Βεζένκοφ, με το ερυθρόλευκο σερί 6-0, διαμόρφωσαν το σκορ της 3ης περιόδου (76-62). Η Μακάμπι είχε κάνει επιμέρους σκορ 18-28 σε αυτό το 3ο δεκάλεπτο. Ο Σόρκιν μετρούσε 14 πόντους και από 9 οι Ντάουτιν και Χόαρντ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Μακάμπι θα έκανε προσπάθεια αντεπίθεσης. Οι Ισραηλινοί μείωσαν σε 80-72 με τρίποντα των Σάντος και Κλαρκ, κι ενώ ο Μπαρτζώκας μόλις είχε επαναφέρει τους Ουόκαπ και Ντόρσεϊ, ώστε να εξασφαλίσει πως δεν θα «κλείσει» περισσότερο την ψαλίδα της διαφοράς η αντίπαλος. Μιλουτίνοφ, Ουόρντ και Ντόρσεϊ έκαναν το 86-74 και οι Ισραηλινοί σταματούσαν με φάουλ τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ και Πίτερς ήταν εύστοχοι από τη γραμμή των βολών για το 92-81, στα 3:14΄΄ πριν την ολοκλήρωση του ματς. Ο Βεζένκοφ έφτασε στους 28 πόντους για το 94-81, για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Ρομάν Σόρκιν (94-84), με τον Ισραηλινό να μετρά 19 πόντους. O Μιλουτίνοφ κέρδισε φάουλ από τον Μπρίσετ (αντιαθλητικό) και βγήκε, με εναπομείναντα χρόνο 1:35’’ για τη λήξη. Τρεις πόντοι του Πίτερς και ένα τρίποντο του Ουόκαπ είχαν ως αποτέλεσμα το 100-86 γι τον Ολυμπιακό. Κι ενώ απέμεναν 28΄΄, οι παίκτες του Μπαρτζώκα δέχτηκαν επτά πόντους (!)με δύο τρίποντα από Μπρίσετ και Λούντμπεργκ, συν μία βολή του Ντάουτιν, για το τελικό 100-93.

Διαιτητές: Ορντόφ (Κροατία), Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Ραντοϊκοβιτς (Κροατία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10 (2), Νιλικίνα, Ουόρντ 8, Βεζένκοφ 28 (6), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 7 (1), Πίτερς 9, Μιλουτίνοφ 13, Χολ 7, ΜακΚίσικ, Τζόουνς 6, Φουρνιέ 12 (2)

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Οντέντ Κάτας): Λούντμπεργκ 10 (2), Χόαρντ 11 (1), Κλαρκ 9 (3), Σάντος 5 (1), Σόρκιν 21 (2), Μπρίσετ 11 (1), Ντάουτιν Τζ. 3 (1), Λιφ 2, Μπλατ 6 (2)

