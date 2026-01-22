Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-0: Ανοίγουν το σκορ οι Ούγγροι με πέναλτι του Γιουσούφ – Live η μάχη του Europa League

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε στις 22:00 απέναντι στη Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Οι «πράσινοι» με 10 βαθμούς ψάχνουν τη νίκη που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν την απευθείας πρόκριση στους «16», αποφεύγοντας τον έξτρα γύρο των playoffs.

Live η εξέλιξη του σκορ:

62΄ 1-0 η Φερεντσβάρος με το εύστοχο πέναλτι του Γιουσούφ

58΄ Πέναλτι για την Φερεντσβάρος σε χέρι του Πάλμερ Μπράουν

57΄ Νέα μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό με τον Γκροφ πάλι να μην επιτρέπει, αυτή τη φορά σε κεφαλιά του Κυριακόπουλου, να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του

55΄ Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Πάλμερ Μπράουν να υποχρεώνει τον Γκρόφ σε εντυπωσιακή απόκρουση

Ημίχρονο 0-0

1′ Σέντρα στο ματς

H σύνθεση του Παναθηναϊκού: Λαφόν – Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον – Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες, Κυριακόπουλος – Μπακασέτας, Πελίστρι – Σφιντέρσκι

H ενδεκάδα της Φερεντσβάρος: Γκροφ – Σισέ, Ραεμάκερες, Σαλάι – Μακρέκις, Λέβι, Ρομάο, Κανικόβσκι, Καντού – Γιουσούφ, Ζακάριασεν.

