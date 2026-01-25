search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:16
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.01.2026 14:38

Αποχώρησε ο Μένσικ, ο Τζόκοβιτς στους «8» του Australian Open

25.01.2026 14:38
tzokovits-new

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε χωρίς να… ιδρώσει στα προημιτελικά του Australian Open… Και αυτό γιατί ο αντίπαλος του Σέρβου στον 4ο γύρο του φημισμένου τουρνουά γκραν σλαμ, ο Τσέχος Γιάκουμπ Μένσικ, γνωστοποίησε σήμερα (25/1) την αποχώρησή του από τη διοργάνωση, λόγω προβλήματος στους κολιακούς, μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη αναμέτρησή τους στη Μελβούρνη.
 
«Αφού κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να συνεχίσουμε, πρέπει να αποσυρθώ από το Australian Open λόγω τραυματισμού σε κοιλιακό μυ που έχει επιδεινωθεί στους τελευταίους αγώνες» έγραψε ο 20χρονος Μένσικ στο Instagram και πρόσθεσε: «Τώρα είναι η ώρα να αναρρώσω σωστά».

Διαβάστε επίσης:

Εθνική πόλο ανδρών: Στις 6 η μάχη για το ιστορικό μετάλλιο κόντρα στην Ιταλία

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0: Νίκη-ανάσα με Σαγκάλ για τους «βυσσινί»

Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ 0-1: Ο Γιόβιτς το έβαλε, ο Στρακόσια το κράτησε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sakellaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η ανασυγκρότηση της Αριστεράς δε γίνεται με υλικά και κόμματα που έχουν χάσει την αξιοπιστία τους

goldenDOME11
ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Παρακολουθούμε στενά τα σχέδια των ΗΠΑ για το Χρυσό Θόλο και τη Γροιλανδία»

volleyball
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Διαιτητής του βόλεϊ ο 74χρονος που κάηκε ζωντανός στο σπίτι του

groilandia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα

messaropoulou
MEDIA

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Δεν θα πόνταρα τα λεφτά μου στην Καραβάτου – Το “φάντασμα” της Τσολάκη θα πλανάται στο πλατό» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή - Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:13
sakellaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η ανασυγκρότηση της Αριστεράς δε γίνεται με υλικά και κόμματα που έχουν χάσει την αξιοπιστία τους

goldenDOME11
ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Παρακολουθούμε στενά τα σχέδια των ΗΠΑ για το Χρυσό Θόλο και τη Γροιλανδία»

volleyball
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Διαιτητής του βόλεϊ ο 74χρονος που κάηκε ζωντανός στο σπίτι του

1 / 3