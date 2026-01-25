Άρης-Λεβαδειακός 2-2: Έφυγε αήττητος με buzzer beater από τη Θεσσαλονίκη

Ο Άρης ήταν ανώτερος, είχε τις περισσότερες φάσεις, αλλά ο Λεβαδειακός είναι σε… φεγγάρι Ευρώπης. Το έδειξε και στο «Κλεάνθης Βικελίδης» όπου έφυγε με την ισοπαλία 2-2 για την 18η αγωνιστική της Super League.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που απείλησαν, δημιούργησαν τις σημαντικές φάσεις, ενώ οι φιλοξενούμενοι πέρα από τα γκολ, δεν είχαν κάποια σπουδαία ευκαιρία στο ματς. Αλλά έχουν πλέον την ικανότητα και την ψυχολογία να μην αφήνουν τίποτα να πάει χαμένο. Έτσι, με το τέρμα του Κωστή έφυγαν με σπουδαίο αποτέλεσμα γι’ αυτούς. Ο Λεβαδειακός είναι τέταρτος με 35 βαθμούς πλέον, ενώ ο Άρης έμεινε έβδομος με 22.

Το ματς είχε σασπένς, ένταση, όχι όμως ιδιαίτερο θέαμα. Ο Άρης απ’ την αρχή ήθελε να έχει τα ηνία, δίχως βέβαια να δημιουργεί σημαντικές φάσεις. Ο Λεβαδειακός έδωσε χώρο για να «χτυπήσει» στις μεταβάσεις όπως συνηθίζει, αλλά ειδικά στο πρώτο μέρος δεν απείλησε καθόλου. Με το γκολ του Μορόν από στατική φάση ο Άρης διαμόρφωσε το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με ισοφάριση του Όζμπολτ στα 30 δευτερόλεπτα, μετά από εξαιρετική ενέργεια του Μπάλτσι. Ο Άρης αμέσως ξαναπήρε την πρωτοβουλία και έδειχνε διατεθειμένος για περισσότερα ρίσκα. Τον δικαίωσε το πανέμορφο γκολ του Ράτσιτς μετά τη συμπλήρωση 60 λεπτών. Οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλες ευκαιρίες, οι φιλοξενούμενοι δεν απειλούσαν, όμως όλα ήρθαν τούμπα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν και ο Κωστή με εκπληκτική ενέργεια ισοφάρισε σε 2-2 στη μοναδική φάση του Λεβαδειακού μετά το πρώτο του γκολ.

