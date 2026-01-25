ΟΦΗ-Παναιτωλικός 1-0: Ένας Σαλσίδο ήταν αρκετός

Μετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι, ο ΟΦΗ επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Το εύστοχο πέναλτι του Έντι Σαλσίδο (40’) έκανε τη διαφορά, με τους Αγρινιώτες να τελειώνουν με παίκτη λιγότερο.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, πάντως, έχει αρκετά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις, τόσο αναφορικά με τη φάση του πέναλτι, όσο και για ακόμη μία, στην οποία θεωρούν πως θα έπρεπε να υποδειχθεί υπέρ τους η λευκή βούλα. Εν τέλει, οι Κρητικοί βρέθηκαν πια «μια ανάσα» από την οκτάδα, ενώ ο Παναιτωλικός κινδυνεύει πλέον σοβαρά.

Το παιχνίδι ήταν αναγνωριστικό στα πρώτα λεπτά, αλλά όσα κυλούσε η ώρα η ομάδα του Χρήστου Κόντη ανέλαβε την πρωτοβουλία. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 15’, όταν ο Τιάγκο Νους έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Λεβάν Σενγκέλια επιχείρησε με τακουνάκι να σκοράρει, αλλά ο Γεβγένι Κουτσερένκο μπλόκαρε. Πέντε λεπτά αργότερα, σε αντεπίθεση με τον Αλεξάντρου Ματσάν, η μπάλα έφτασε στον Μπένι Ενκολόλο που, όμως, νικήθηκε στο δεξί του σουτ από τον Νίκο Χριστογεώργο.

Στο 24’ οι παίκτες του Κόντη συνεργάστηκαν γρήγορα, ο Νους έκανε τη σέντρα στο πίσω δοκάρι, αλλά το πλασέ του Μπόρχα Γκονζάλες έστειλε ψηλά την μπάλα. Δευτερόλεπτα αργότερα, την ίδια τύχη είχε και το τελείωμα του Ματσάν -ολοκλήρωσε άδοξα ωραία ατομική ενέργεια, αδειάζοντας τον Γκονζάλες. Κι ενώ το παιχνίδι κυλούσε ήρεμα, στο 37’ οι γηπεδούχοι βρήκαν την ευκαιρία να προηγηθούν, μετά από φάση διαρκείας. Με τον Χρήστο Σιέλη εκτός αγωνιστικού χώρου λόγω τραυματισμού, ο Νους σούταρε έξω από την περιοχή, ο Κουτσερένκο απέκρουσε, η μπάλα κατέληξε στον Γιάννη Αποστολάκη που σέντραρε, με τον Λαζάρ Κόγιτς να διεκδικεί την κεφαλιά με τον Σαλσίδο. Από το VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Φώτης Πολυχρόνης) συμφώνησαν με τον Παναγιώτη Κουκουλά για την υπόδειξη του πέναλτι και ο 25χρονος Ιταλός φορ μετέτρεψε σε γκολ την εσχάτη των ποινών, για το 1-0. Ωστόσο, στην εκτέλεση του πέναλτι ο Σαλσίδο τραυματίστηκε, με συνέπεια να γίνει αλλαγή.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Κουτσερένκο χρειάστηκε να τεντωθεί στη δεξιά του γωνιά για να μπλοκάρει το σουτ του Νους μετά το γύρισμα του Γκονζάλες, για να ακολουθήσει και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για τους γηπεδούχους, με τον τραυματισμό του Ζήση Καραχάλιου.

Στο 57’ οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι του Αποστολάκη πάνω στον Ενκολόλο, ωστόσο διαιτητής και VAR είχαν αντίθετη άποψη. Τρία λεπτά αργότερα, ο Νους απείλησε και πάλι για τον ΟΦΗ, αλλά το μονοκόμματο σουτ του Αργεντινού μεσοεπιθετικού πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Παναιτωλικού. Από εκεί και μετά, τραυματισμοί (του Σιέλη) και αλλαγές χάλασαν το ρυθμό του αγώνα.

Ο Κουτσερένκο στο 74’ για τρίτη φορά «νίκησε» τον Νους, αυτή τη φορά σε πολύ δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ενώ τρία λεπτά μετά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Χριστογεώργος υποχρεώθηκε σε ενστικτώδη απόκρουση μετά το σουτ-προβολή του πεσμένου Σεμπάστιαν Μλάντεν -στην πρώτη του εμφάνιση στη φετινή σεζόν.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γιάννης Σατσιάς ανέτρεψε τον Νους, ευρισκόμενος κοντά στη γραμμή του πλάγιου άουτ και στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Κουκουλάς έδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα, από το VAR κάλεσαν τον Μυτιληνιό διαιτητή για αναβάθμιση σε κόκκινη, κάτι που έκανε, με τα «καναρίνια» να μένουν με παίκτη λιγότερο για τα τελευταία λεπτά.

Παρ’ όλ’ αυτά, βρέθηκαν «μια ανάσα» από την ισοφάριση στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν από υπέροχη ενέργεια του Ματσάν, ο Λάμπρος Σμυρλής δεν μπόρεσε με διαγώνιο σουτ να νικήσει τον Χριστογεώργο. Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΟΦΗ να ανεβαίνει στους 18 βαθμούς, έναν λιγότερο από την όγδοη Κηφισιά. Ο δε Παναιτωλικός, με την πέμπτη συνεχόμενη ήττα, έμεινε στους 15 και τη 12η θέση.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Κίτρινες: Σενγκέλια – Κόγιτς, Σιέλης, Σμυρλής.

Κόκκινες: Σατσιάς (90+5’)

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (52’ Μπαϊνοβιτς), Ανδρούτσος, Νους, Σενγκέλια (81’ Φούντας), Σαλσίδο (44’ Ισέκα).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (78’ Εστέμπαν), Γκράναθ, Σιέλης (67’ Μλάντεν), Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Νικολάου (68’ Σμυρλής), Κόγιτς (46’ Σατσιάς), Ενκολόλο, Μάτσαν, Άλεξιτς (89’ Χότζα).

