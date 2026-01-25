Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Στον «θρόνο» η Σερβία, παρθενικό μετάλλιο για την Ελλάδα (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Σερβία διατήρησε την παράδοση και κατέκτησε τον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών, για τρίτη φορά στις ισάριθμες διοργανώσεις τις οποίες έχει φιλοξενήσει στο Βελιγράδι. Μπροστά σε περίπου 15.000 θεατές στη Belgrade Arena, οι «πλάβι» επικράτησαν 10-7 της Ουγγαρίας στον τελικό και πανηγύρισαν το έκτο τους χρυσό μετάλλιο από το 2006 κι έπειτα (όταν η Σερβία διαχωρίστηκε από το Μαυροβούνιο).
Ο τελικός ήταν ντέρμπι για γερά νεύρα στο πρώτο ημίχρονο (5-5), όμως στη συνέχεια ο τερματοφύλακας Μίλαν Γκλούσατς «κατέβασε ρολά» (τελείωσε το ματς με 11/18 αποκρούσεις) και το «φονικό» αριστερό χέρι του Ντούσαν Μάντιτς ανέλαβε τα… υπόλοιπα, ανεβάζοντας τη Σερβία στην κορυφή του βάθρου, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και την αποχώρηση της «χρυσής γενιάς».
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-3, 2-1, 3-1
Τα γκολ:
ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Λούκιτς 2, Λάζιτς, Ντράσοβιτς, Βίτσο, Μαρτίνοβιτς
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Βέντελ Βίγκβαρι 3, Ακος Νάγκι, Φέκετε, Γιάνσικ, Βάργκα
Μετά από 22 συμμετοχές, δύο τέταρτες θέσεις και πολλές απογοητεύσεις, η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών κατάφερε επιτέλους να κατακτήσει, σήμερα στο Βελιγράδι, το παρθενικό της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τη μοναδική μεγάλη διοργάνωση όπου δεν είχε μπορέσει μέχρι τώρα να ανέβει στο βάθρο. Ο «μικρός» τελικός στην «Belgrade Arena» απέναντι στην Ιταλία εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο, αφού το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρήκε το αμυντικό… φίλτρο που είχε χάσει στον ημιτελικό με την Ουγγαρία και «καθάρισε» από νωρίς το ματς, φτάνοντας πανηγυρικά στο τελικό 12-5 και στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.
Η πρώτη… κατάρα «έσπασε», μένει η δεύτερη: η κορυφή.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει ανέβει στο βάθρο σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις: Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, World Cup (στην παλαιά και τη νέα μορφή του), World League, Μεσογειακούς Αγώνες και πλέον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συνολικά, η συγκομιδή της ελληνικής ομάδας έφτασε τα 18 μετάλλια, εκ των οποίων 5 ασημένια και 13 χάλκινα. Αυτό που συνεχίζει να λείπει είναι το χρυσό, η κορυφή του βάθρου που η «γαλανόλευκη» κυνηγά εδώ και μία πενταετία τουλάχιστον και κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσει σε αυτή, αρκεί να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιες λεπτομέρειες των κρίσιμων αγώνων.
Τα 18 μετάλλια της εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (17 συμμ., 0-1-0)
Ασημένιο: 2021
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-1-4)
Ασημένιο: 2023
Χάλκινα: 2005, 2015, 2022, 2025
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (22 συμμ. 0-0-1)
Χάλκινο: 2026
WORLD CUP (10 συμμ., 0-2-0)
Ασημένια: 1997, 2025
WORLD LEAGUE (8 συμμ., 0-0-4)
Χάλκινα: 2004, 2006, 2016, 2020
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (15 συμμ. 0-1-4)
Ασημένιο: 2018
Χάλκινο: 1951, 1991, 1993, 2013
