Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Στον «θρόνο» η Σερβία, παρθενικό μετάλλιο για την Ελλάδα (Videos)

Η Σερβία διατήρησε την παράδοση και κατέκτησε τον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών, για τρίτη φορά στις ισάριθμες διοργανώσεις τις οποίες έχει φιλοξενήσει στο Βελιγράδι. Μπροστά σε περίπου 15.000 θεατές στη Belgrade Arena, οι «πλάβι» επικράτησαν 10-7 της Ουγγαρίας στον τελικό και πανηγύρισαν το έκτο τους χρυσό μετάλλιο από το 2006 κι έπειτα (όταν η Σερβία διαχωρίστηκε από το Μαυροβούνιο).

Ο τελικός ήταν ντέρμπι για γερά νεύρα στο πρώτο ημίχρονο (5-5), όμως στη συνέχεια ο τερματοφύλακας Μίλαν Γκλούσατς «κατέβασε ρολά» (τελείωσε το ματς με 11/18 αποκρούσεις) και το «φονικό» αριστερό χέρι του Ντούσαν Μάντιτς ανέλαβε τα… υπόλοιπα, ανεβάζοντας τη Σερβία στην κορυφή του βάθρου, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και την αποχώρηση της «χρυσής γενιάς».

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-3, 2-1, 3-1

Τα γκολ:

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Λούκιτς 2, Λάζιτς, Ντράσοβιτς, Βίτσο, Μαρτίνοβιτς

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Βέντελ Βίγκβαρι 3, Ακος Νάγκι, Φέκετε, Γιάνσικ, Βάργκα

Παρθενικό ευρωπαϊκό μετάλλιο με επίδειξη δύναμης για την εθνική, 12-5 την Ιταλία

Μετά από 22 συμμετοχές, δύο τέταρτες θέσεις και πολλές απογοητεύσεις, η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών κατάφερε επιτέλους να κατακτήσει, σήμερα στο Βελιγράδι, το παρθενικό της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τη μοναδική μεγάλη διοργάνωση όπου δεν είχε μπορέσει μέχρι τώρα να ανέβει στο βάθρο. Ο «μικρός» τελικός στην «Belgrade Arena» απέναντι στην Ιταλία εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο, αφού το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρήκε το αμυντικό… φίλτρο που είχε χάσει στον ημιτελικό με την Ουγγαρία και «καθάρισε» από νωρίς το ματς, φτάνοντας πανηγυρικά στο τελικό 12-5 και στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Η πρώτη… κατάρα «έσπασε», μένει η δεύτερη: η κορυφή.

Τα 18 μετάλλια της εθνικής ανδρών σε μεγάλες διοργανώσεις

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει ανέβει στο βάθρο σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις: Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, World Cup (στην παλαιά και τη νέα μορφή του), World League, Μεσογειακούς Αγώνες και πλέον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συνολικά, η συγκομιδή της ελληνικής ομάδας έφτασε τα 18 μετάλλια, εκ των οποίων 5 ασημένια και 13 χάλκινα. Αυτό που συνεχίζει να λείπει είναι το χρυσό, η κορυφή του βάθρου που η «γαλανόλευκη» κυνηγά εδώ και μία πενταετία τουλάχιστον και κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσει σε αυτή, αρκεί να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιες λεπτομέρειες των κρίσιμων αγώνων.

Τα 18 μετάλλια της εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (17 συμμ., 0-1-0)

Ασημένιο: 2021

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-1-4)

Ασημένιο: 2023

Χάλκινα: 2005, 2015, 2022, 2025

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (22 συμμ. 0-0-1)

Χάλκινο: 2026

WORLD CUP (10 συμμ., 0-2-0)

Ασημένια: 1997, 2025

WORLD LEAGUE (8 συμμ., 0-0-4)

Χάλκινα: 2004, 2006, 2016, 2020

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (15 συμμ. 0-1-4)

Ασημένιο: 2018

Χάλκινο: 1951, 1991, 1993, 2013

