Εθνική Πόλο: Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου για την κατάκτηση του χάλκινου

Συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα του Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από τον πολιτικό κόσμο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ συνεχάρη την εθνική ομάδα του Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι.

Σας ευχαριστούμε!».

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι.

Σας ευχαριστούμε! 🇬🇷



Νικητας Κακλαμάνης: Η Εθνική μας Ομάδα Πόλο Ανδρών μας χάρισε αξέχαστες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών εξέφρασε και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Εθνική μας Ομάδα Πόλο Ανδρών μας χάρισε σήμερα αξέχαστες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης στο Βελιγράδι. Οι διεθνείς μας, με το ασίγαστο πνεύμα αγωνιστικότητας που τους διακρίνει, κατέκτησαν το μοναδικό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση που έλειπε από τη μεγάλη συλλογή του ελληνικού πόλο, γράφοντας μια λαμπρή σελίδα για την Ελλάδα στην ιστορία του αθλήματος.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, καθώς και στον ομοσπονδιακό προπονητή, Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος με τη μεθοδικότητα και το ήθος του οδήγησε την ομάδα στη μεγάλη αυτή εθνική επιτυχία. Η αφοσίωση, η ομαδικότητα και το αγωνιστικό σας πνεύμα αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε!».

Τασούλας: Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας!».

ΚΚΕ: Μια ακόμη επιβράβευση της διαχρονικά υψηλού επιπέδου πορείας της εθνικής πόλο

«Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας πόλο ανδρών, που με μια συγκλονιστική εμφάνιση κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Αυτό το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια ακόμη επιβράβευση της διαχρονικά υψηλού επιπέδου πορείας της εθνικής ομάδας και έρχεται ως συνέχεια των διακρίσεων σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Ευχόμαστε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον».

Κικίλιας: Ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους διεθνείς πολίστες και τον προπονητή τους, Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπράβο στα παιδιά της εθνικής πόλο και τον προπονητή τους για τη νίκη τους και την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Μας κάνατε περήφανους». Σημειώνεται ότι ο Θ. Βλάχος είναι στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και φέρει τον βαθμό του πλωτάρχη.

