Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην εθνική ομάδα πόλο για το χάλκινο μετάλλιο: «Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ συνεχάρη την εθνική ομάδα του πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι. Σας ευχαριστούμε!» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Σας ευχαριστούμε! 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 25, 2026

