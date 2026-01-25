search
25.01.2026 20:28

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην εθνική ομάδα πόλο για το χάλκινο μετάλλιο: «Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι»

25.01.2026 20:28
MITSOTAKIS_YPOYRGIKO_231225

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ συνεχάρη την εθνική ομάδα του πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι. Σας ευχαριστούμε!» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

