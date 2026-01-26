search
26.01.2026 08:38

Αναδίπλωση Πετρόπουλου για τα «κομμένα φρένα» – «Ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου»

26.01.2026 08:38
andreas_petropoulos_new

Σε διευκρινιστική ανάρτηση προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (26/1) ο μπασκετμπολίστας Ανδρέας Πετρόπουλος, μετά το αρχικό story που προκάλεσε αντιδράσεις και ερμηνείες, λίγες ώρες μετά τον αγώνα Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός και το επεισόδιο που είχε με τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο γκαρντ της ομάδας της Ρόδου θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή υπόνοια εμπλοκής προσώπων του αθλητικού χώρου.

«Σε συνέχεια της ανάρτησής μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου», αναφέρει ο παίκτης του Κολοσσού με νέο story στο instagram.


«Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους. Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου. Καραγκιόζηδες», είχε γράψει ο Ανδρέας Πετρόπουλος μετά το τέλος της αναμέτρησης στο κλειστό της Καλλιθέας Ρόδου για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποσύρθηκε λίγες ώρες αργότερα, προκαλώντας εύλογα απορίες.

Στη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο Ανδρέας Πετρόπουλος είχε ένα έντονο επεισόδιο με τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Πετρόπουλος τιμωρήθηκε με αντιαθλητικό φάουλ, ενώ ο Βεζένκοβ χρεώθηκε με αντιαθλητικό και αποβλήθηκε.

