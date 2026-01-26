search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

26.01.2026 06:38

Η… χάλκινη ιστορία της εθνικής ομάδας πόλο: Πώς έφτασε τα 18 μετάλλια – Παραμένει το απωθημένο του χρυσού…

26.01.2026 06:38
ethniki-polo-andron

Δύο πράγματα έλειπαν από τη συλλογή της εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών: ένα χρυσό μετάλλιο και ένα οποιοδήποτε μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η πορεία της μέχρι τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, έδειχνε πως… και τα δύο θα έσπαγαν, όμως αντ’ αυτού ελέω… Ουγγαρίας, οι διεθνείς μας έπαιξαν για το χάλκινο.

Εκεί ήταν καταιγιστικοί καθώς κατάφεραν να κερδίσουν με 12-5 την Ιταλία και να πάρουν το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο του συγκροτήματος -όσο παράδοξο κι αν ακούγεται για μια υπερδύναμη του αθλήματος- σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αυτό ήταν το 18ο μετάλλιο για τη «γαλανόλευκη» σε μεγάλες διοργανώσεις και το πρώτο της σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο.

Ομως για την εκπληκτική φουρνιά που καθοδηγεί ο Θοδωρής Βλάχος, αυτό είναι το έβδομο μετάλλιο από το 2020 μέχρι σήμερα.

Η αρχή έγινε με το World League και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου κατέκτησε το χάλκινο και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα.

Το απωθημένο του χρυσού μεταλλίου παραμένει ωστόσο. Και η φουρνιά αυτή έχει μπροστά της μία γεμάτη 6ετια, με τον μόνο που ηλικιακά έχει λογική να σταματήσει, να είναι ο αρχηγός της ομάδας (Γενηδουνιάς), ενώ ο Αργυρόπουλος (30) είναι ο μόνος άλλος του ρόστερ που έχει πιάσει τα 30. 

Πλέον η εθνική έχει βάθρο στις τρεις μεγάλες διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες 2020, Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2022, 23, 25 και Ευρωπαϊκό 2026) και ψάχνει αυτή την υπέρβαση που της λείπει. Της… γλίστρισε αρκετές φορές, με πιο οδυνηρή ίσως το παγκόσμιο του 2023, αλλά το όνειρο δεν έχει σβήσει ακόμη.

Επόμενη απόπειρα στην έδρα μιας άλλης μεγάλης σχολής, στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, όπου το 2027 θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Τα μετάλλια της Εθνικής ομάδας πόλο Ανδρών

  • Ολυμπιακοί Αγώνες: Ασημένιο (2020)
  • Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ασημένιο (2023), Χάλκινο (2005, 2015, 2022, 2025)
  • World League: Χάλκινο (2004, 2006, 2016, 2020)
  • Παγκόσμιο Κύπελλο: Ασημένιο (1997, 2025)
  • Μεσογειακοί Αγώνες: Ασημένιο (2018), Χάλκινο (1951, 1991, 1993, 2013)
  • Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Χάλκινο (2026)

