UEFA: Αδύνατη η αναβολή του αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ

Η UEFA απάντησε στο αίτημα του ΠΑΟΚ πως είναι αδύνατη η αναβολή της αναμέτρησης της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, συνεπώς η ομάδα, παρά το βαρύ πένθος, θα ταξιδέψει κανονικά για τη Γαλλία την Τετάρτη.

Το τραγικό δυστύχημα των φιλάθλων και οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία έχει συγκλονίσει την Ελλάδα ενώ ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, τη φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σορών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Επίσης, όπως τονίζει η ΠΑΕ έγινε προσπάθεια αναβολής του αγώνα με τη Λιόν, κάτι που είναι αδύνατο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη.

O πρόεδρος έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Φεύγει άμεσα στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του δσ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηρίξουμε τους τραυματίες.

Έγινε επικοινωνία με το Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας.

Έγινε επαφή με την Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας.

Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο.

Επικοινωνήσαμε με την ΟΥΕΦΑ. Η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας.

Επίσης οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες».

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτημα να αναβληθεί το παιχνίδι με την Μύκονο

Αίτημα αναβολής του σαββατιάτικου εντός έδρας αγώνα με την Μύκονο (31/1, 16:00), για 17η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League, λόγω πένθους, κατέθεσε στον ΕΣΑΚΕ η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσή της.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ συμμετέχει στο βαρύ πένθος που έχει σκεπάσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αιτήθηκε ήδη την αναβολή του αγώνα ΠΑΟΚ – Μύκονος που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 31/1/2026 και είναι στη διάθεση των οικογενειών των θυμάτων και όσων το έχουν ανάγκη, για να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», αναφέρει μεταξύ άλλων η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση

«Είμαστε συγκλονισμένοι και παρακολουθούμε με αγωνία και βαθιά οδύνη τα τραγικά νέα που έρχονται από τη Ρουμανία για την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε, για μία ακόμη φορά, την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Αναμένοντας την επίσημη ενημέρωση για τις συνθήκες της ασύλληπτης αυτής τραγωδίας, θρηνούμε τον αδόκητο χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο για ένα ακόμη παιχνίδι, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα. Παράλληλα, συμμεριζόμαστε τον πόνο και την αγωνία όλων όσοι έχασαν ή ανησυχούν για τους δικούς τους ανθρώπους.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ συμμετέχει στο βαρύ πένθος που έχει σκεπάσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αιτήθηκε ήδη την αναβολή του αγώνα ΠΑΟΚ – Μύκονος που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 31/1/2026 και είναι στη διάθεση των οικογενειών των θυμάτων και όσων το έχουν ανάγκη, για να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

