Γκάλης για το δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι σε ένα ταξίδι χαράς»

Βαθιά θλίψη στον χώρο του αθλητισμού και σε ολόκληρη τη χώρα έχει προκαλέσει ο θάνατος επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ πήγαιναν οδικώς από τη Βόρεια Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους για το Europa League κόντρα στη Λιόν.

Ωστόσο, το όχημα που τους μετέφερε συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στην περιοχή Τίμις, με συνέπεια τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τριών ακόμα.

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη για το πολύνεκρο τροχαίο

Πολιτικοί φορείς και εκπρόσωποι της Πολιτείας έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους προς τις οικογένειες των θυμάτων, στέλνοντας μηνύματα συμπαράστασης και ενότητας, μπροστά στην ανείπωτη απώλεια.

Συγκλονισμένος από το τραγικό γεγονός και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης, ο οποίος εξέφρασε τη θλίψη του με μία ανάρτησή του.

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους», έγραψε ο Νίκος Γκάλης σε ανάρτησή του στο Instagram.

