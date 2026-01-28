search
28.01.2026 00:46

ΣΦ ΠΑΟΚ: Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λιόν – Ανοιχτή την Τετάρτη η Τούμπα

28.01.2026 00:46
paok

Με ανακοίνωσή τους οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ γνωστοποίησαν πως όλες οι εκδρομές για τη Λιόν ακυρώνονται και το πέταλο που θα τους φιλοξενούσε θα παραμείνει κλειστό.

Παράλληλα στην ανακοίνωσή τους ενημέρωσαν πως η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοικτή την Τετάρτη (28/1) από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 το βράδυ για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».

