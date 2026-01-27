search
27.01.2026 23:42

Αίτημα αναβολής αγωνιστικών υποχρεώσεων από τον ΑΣ ΠΑΟΚ

27.01.2026 23:42
troxaio-roumania-paok

Την αναβολή αγωνιστικών υποχρεώσεων τμημάτων του, για τις προσεχείς ημέρες, για να τιμηθεί η μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στο τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, αιτήθηκε ο ΑΣ ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» γνωστοποίησαν το γεγονός αναφέροντας:

«Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ο Σύλλογος αιτήθηκε την αναβολή όλων των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για την τρέχουσα εβδομάδα (28/01-01/02), τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο ΠΑΟΚ σύσσωμος πενθεί και στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων».

