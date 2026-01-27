Αίτημα αναβολής αγωνιστικών υποχρεώσεων από τον ΑΣ ΠΑΟΚ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την αναβολή αγωνιστικών υποχρεώσεων τμημάτων του, για τις προσεχείς ημέρες, για να τιμηθεί η μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στο τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, αιτήθηκε ο ΑΣ ΠΑΟΚ.
Οι «ασπρόμαυροι» γνωστοποίησαν το γεγονός αναφέροντας:
«Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ο Σύλλογος αιτήθηκε την αναβολή όλων των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για την τρέχουσα εβδομάδα (28/01-01/02), τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.
Ο ΠΑΟΚ σύσσωμος πενθεί και στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων».
