ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 23:42
27.01.2026 22:31

UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ»

27.01.2026 22:31
UEFA

Η UEFA εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, τονίζοντας ότι στέκεται δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ που θρηνεί τον χαμό επτά οπαδών, στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

«Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό ατύχημα».

