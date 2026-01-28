search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 17:36
28.01.2026 15:35

Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του τριών μηνών βρέφους

28.01.2026 15:35
ippokrateio_2401_1460-820_new

Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του τριών μηνών βρέφους, στη Θεσσαλονίκη, καθώς από τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα δεν κατέστη εφικτό να προσδιοριστεί ο μηχανισμός θανάτου. «Φως» αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης.

Το τριών μηνών βρέφος μεταφέρθηκε, χθες το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις του, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο από τους γονείς του. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα. Οι γονείς του βρέφους αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, με εισαγγελική εντολή, ενόψει προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία οι γονείς είχαν συλληφθεί για έκθεση – 32 ετών ο πατέρας και 22 ετών η μητέρα. Ζουν μόνιμα στην Ξάνθη και αυτές τις μέρες φιλοξενούνταν στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα με την ιατροδικαστική εξέταση, ερευνήθηκε το κατάλυμα στο οποίο φιλοξενείτο η οικογένεια και οι συνθήκες διαβίωσης της.

