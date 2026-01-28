search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

28.01.2026 06:59

Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος 3 μηνών – Του έκαναν ανάνηψη 50 λεπτά

28.01.2026 06:59
ASTHENOFORO NEW

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 27.01.2026 στη Θεσσαλονίκη, με ένα μωρό να χάνει τη ζωή του.

Το 3 μηνών μωρό, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη από τους γονείς του, που ανήκουν στην κοινότητα Ρομά. Το παιδί έφτασε γύρω στις 10:00 το πρωί και δεν είχε σφυγμό.

Αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε εκείνη την ώρα, γιατροί και νοσηλευτές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης.

Για περίπου 50 λεπτά έδωσαν μάχη για να το επαναφέρουν, όμως δυστυχώς το βρέφος δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια θα διερευνηθούν με τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

