Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος 3 μηνών – Του έκαναν ανάνηψη 50 λεπτά

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 27.01.2026 στη Θεσσαλονίκη, με ένα μωρό να χάνει τη ζωή του.

Το 3 μηνών μωρό, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη από τους γονείς του, που ανήκουν στην κοινότητα Ρομά. Το παιδί έφτασε γύρω στις 10:00 το πρωί και δεν είχε σφυγμό.

Αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε εκείνη την ώρα, γιατροί και νοσηλευτές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης.

Για περίπου 50 λεπτά έδωσαν μάχη για να το επαναφέρουν, όμως δυστυχώς το βρέφος δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια θα διερευνηθούν με τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

