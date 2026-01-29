«Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός για μια εβδομάδα» ισχυρίζεται ο Τραμπ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Ρωσία συμφώνησε σε μερική κατάπαυση του πυρός που θα σταματήσει όλες τις επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις για μια εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Ζήτησα προσωπικά από τον Πούτιν να μην ανοίξει πυρ στο Κίεβο και διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, δεδομένου του ρεκόρ ψύχους. Συμφώνησε να το κάνει αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι είπαν: “Μην σπαταλάς την κλήση, δεν θα το πάρεις αυτό”. Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.
«Οι συμφωνίες για την ασφάλεια και την ευημερία έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό» ανακοίνωσε από πλευράς του για το ουκρανικό ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γούιτκοφ. «Οι εμπλεκόμενες πλευρές συζητούν το εδαφικό» είπε.
