29.01.2026 19:32

«Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός για μια εβδομάδα» ισχυρίζεται ο Τραμπ

29.01.2026 19:32
trump putin new

Η Ρωσία συμφώνησε σε μερική κατάπαυση του πυρός που θα σταματήσει όλες τις επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις για μια εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ζήτησα προσωπικά από τον Πούτιν να μην ανοίξει πυρ στο Κίεβο και διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, δεδομένου του ρεκόρ ψύχους. Συμφώνησε να το κάνει αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ. 

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι είπαν: “Μην σπαταλάς την κλήση, δεν θα το πάρεις αυτό”. Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Οι συμφωνίες για την ασφάλεια και την ευημερία έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό» ανακοίνωσε από πλευράς του για το ουκρανικό ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γούιτκοφ. «Οι εμπλεκόμενες πλευρές συζητούν το εδαφικό» είπε. 

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Κοκτέιλ ναρκωτικών και αλκοόλ στο αίμα του οδηγού, σύμφωνα με τα ρουμανικά ΜΜΕ 

Μινεάπολη: Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τον Άλεξ Πρέτι να δέχεται επίθεση από πράκτορες της ICE έντεκα ημέρες πριν τη δολοφονία του

Κλιμακώνει το Ιράν: Ανακοίνωσε ναυτική άσκηση με αληθινά πυρά στο Στενό του Ορμούζ – «Τρομοκρατική οργάνωση» οι Φρουροί της Επανάστασης

