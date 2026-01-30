search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 13:00
30.01.2026 11:10

Απίστευτη ατάκα Τραμπ: «Θέλω να με βλέπουν σαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν, να μιλάω και να σηκώνονται όρθιοι» (video)

30.01.2026 11:10
trump-kim

Μία απίστευτη φράση, στα παρασκήνια εκπομπής όπου ήταν καλεσμένος, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ ήταν εκτός αέρα, μιλούσε σε δημοσιογράφο και του είπε ότι θα ήθελε να τον βλέπουν οι Αμερικανοί σαν τον… Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πρόκειται για μια συνομιλία που καταγράφηκε στα κρυφά, με μικρόφωνο ανοιχτό. Ο δημοσιογράφος ρωτάει τον Τραμπ αν υπάρχει περίπτωση να γίνει συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στον Λευκό Οίκο κάποια στιγμή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ακούγεται να λέει στη συνέχεια: «θα μπορούσε να γίνει. Ξέρεις, είναι ο ισχυρός επικεφαλής της χώρας, που δεν αφήνει κανέναν να σκεφτεί το αντίθετο. Όταν μιλάει, πετάγονται όρθιοι και στέκονται προσοχή, αυτό θέλω κι εγώ».

Η δήλωσή του έγινε στα παρασκήνια του στούντιο στο Fox News το 2018 και διέρρευσε τώρα. Προς το παρόν δεν έχει αμφισβητηθεί η αυθεντικότητά του.

syria_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επίτευξη συνολικής συμφωνίας ανακοίνωσαν Κούρδοι και Δαμασκός – Οι όροι που προβλέπονται

indonisia-mastigwma
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ζευγάρι μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για εξωσυζυγικό σεξ και αλκοόλ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα – Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

