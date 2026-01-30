Απίστευτη ατάκα Τραμπ: «Θέλω να με βλέπουν σαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν, να μιλάω και να σηκώνονται όρθιοι» (video)

Μία απίστευτη φράση, στα παρασκήνια εκπομπής όπου ήταν καλεσμένος, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ ήταν εκτός αέρα, μιλούσε σε δημοσιογράφο και του είπε ότι θα ήθελε να τον βλέπουν οι Αμερικανοί σαν τον… Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πρόκειται για μια συνομιλία που καταγράφηκε στα κρυφά, με μικρόφωνο ανοιχτό. Ο δημοσιογράφος ρωτάει τον Τραμπ αν υπάρχει περίπτωση να γίνει συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στον Λευκό Οίκο κάποια στιγμή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ακούγεται να λέει στη συνέχεια: «θα μπορούσε να γίνει. Ξέρεις, είναι ο ισχυρός επικεφαλής της χώρας, που δεν αφήνει κανέναν να σκεφτεί το αντίθετο. Όταν μιλάει, πετάγονται όρθιοι και στέκονται προσοχή, αυτό θέλω κι εγώ».

This was Trump getting caught on hot mic saying that he wanted Americans to treat him like the people of North Korean treat their Dictator Kim Jong Un.



🚨“When he speaks they jump up and stand upright, That’s what I want”🚨 pic.twitter.com/tUg6RzKj6q — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) January 29, 2026

Η δήλωσή του έγινε στα παρασκήνια του στούντιο στο Fox News το 2018 και διέρρευσε τώρα. Προς το παρόν δεν έχει αμφισβητηθεί η αυθεντικότητά του.

