Η εργασία στο απόσπασμα: Καταργούν το 8ωρο και στη Γερμανία 

Το ξήλωμα του περίφημου μεταπολεμικού «κοινωνικού συμβολαίου» στην Ευρώπη έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο, φαίνεται ότι στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε η καταστροφή των «φρένων» που υπήρχαν στη γηραιά ήπειρο λαμβάνει ραγδαίους ρυθμούς, με πρώτο θύμα την εργασία.

Την κατάργηση της οκτάωρης εργάσιμης ημέρας προωθεί το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας ζητώντας ταχεία εφαρμογή της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης αναφορικά με τις ώρες εργασίας. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση του γερμανικού τουριστικού κλάδου, στον οποίο εφαρμόζεται στην πράξη πιο ελαστικό ωράριο. «Η εισαγωγή εβδομαδιαίου ανώτατου χρόνου εργασίας αντί για ημερήσιου, θα πρέπει να αποφασιστεί εντός του 2026», υπογράμμισε ο συντονιστής για τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία και τον Τουρισμό, Κρίστοφ Πλος, στην παρουσίαση της στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη στο υπουργικό συμβουλίου χθες στο Βερολίνο.

Αντιδράσεις από τα συνδικάτα

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι ώρες ημερήσιας εργασίας για τους εργαζόμενους περιορίζονται στις οκτώ. Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή η παράταση έως και δέκα ώρες, με τον εργαζόμενο να αποζημιώνεται στη συνέχεια ως αντάλλαγμα είτε σε χρήμα, είτε σε «ελεύθερο» χρόνο. Στην κυβερνητική τους συμφωνία μετά τις εκλογές του 2025 Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκράτες (SPD) είχαν συμφωνήσει την αντικατάσταση του ημερήσιου οκταώρου με έναν εβδομαδιαίο μέγιστο χρόνο εργασίας. Όπως εξηγεί το υπουργείο Οικονομίας, η νέα ρύθμιση θα είναι και «προς όφελος μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Ως αντίδραση στα κυβερνητικά σχέδια γερμανικές συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ήδη ανακοινώσει κινητοποιήσεις. Ο επικεφαλής του συνδικάτου Ver.di, Φρανκ Βέρνεκε, χαρακτηρίζει τα σχέδια του Βερολίνου «πράσινο φως» στους εργοδότες να «στύψουν μέχρι και την τελευταία σταγόνα των εργαζομένων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την υγεία τους». Μιλώντας στην εφημερίδα Bild ο Φρανκ Βέρνεκε τόνισε ότι το συνδικάτο είναι έτοιμο να αγωνιστεί σε επιχειρήσεις, αλλά και στους δρόμους για να παραμείνει ως έχει ο νόμος που εγγυάται το οκτάωρο.

Επέκταση σε όλους τους τομείς

Η «χαλάρωση» της οκτάωρης ημερήσιας εργασίας, όπως προβλέπεται στην κυβερνητική συμφωνία των συγκυβερνώντων κομμάτων, ενσωματώνεται τώρα στην «Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό», η οποία εγκρίθηκε την Τετάρτη από το υπουργικό συμβούλιο. Εδώ και χρόνια οι τουριστικοί σύνδεσμοι ζητούν χαλάρωση των νομικών κανονισμών που ισχύουν μέχρι σήμερα. Ο νέος εβδομαδιαίος μέγιστος χρόνος εργασίας πρόκειται να εφαρμοστεί σταδιακά σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο μέχρι το καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία ήταν ένα από τα τελευταία «κάστρα» υπεράσπισης της οκτάωρης ημερήσιας εργασίας: η Ελλάδα, π.χ., πρόσφατα καθιέρωσε το… 13ωρο, ενώ έχει «κάνει λάστιχο» τους εργασιακούς νόμους, και ελέω μνημονίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2023) η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εργασία καταγράφηκε στην Ελλάδα (39,8 ώρες) και ακολουθούν η Ρουμανία (39,5 ώρες), η Πολωνία (39,3 ώρες) και η Βουλγαρία (39 ώρες). Οι οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εργασία στην ΕΕ αφορούσαν τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (41,5 ώρες ), την εργασία στα ορυχεία και τα λατομεία (39,1 ώρες) και τον κατασκευαστικό τομέα (38,9 ώρες).

