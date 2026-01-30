Όταν η Μελάνια Τραμπ μπήκε στο Kennedy Center το βράδυ της Πέμπτης για την πρεμιέρα του νέου της ντοκιμαντέρ, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάτι απρόσμενο: την… άφησε να μιλήσει πιο πολύ από τον ίδιο.

Και η γενικώς λιγομίλητη Πρώτη Κυρία έκανε κάτι ακόμη πιο απρόσμενο: μίλησε πολύ.

Όπως αναφέρει η Washington Post, όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η αγαπημένη της σκηνή από το «Melania», το ντοκιμαντέρ που χρηματοδοτείται από την Amazon και στο οποίο πρωταγωνιστεί και συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός, η ίδια απάντησε ότι είναι πολύ δύσκολο να διαλέξει γιατί είναι όλες αγαπημένες της.

Όσο για τον θα γυρίσει η εταιρεία παραγωγής της κι άλλες ταινίες, είπε ότι έχει πολλές ιδέες, αλλά τίποτα δεν βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη.

Η… σκηνοθεσία της πρεμιέρας

Η Μελάνια προχώρησε αργά στο κόκκινο χαλί, φορώντας φόρεμα Dolce & Gabbana και γόβες Christian Louboutin, ένα-δύο βήματα πίσω από τον σύζυγό της. Άπάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που είχαν παραταχθεί κατά μήκος του μαύρου χαλιού, σε ένα στιγμιότυπο που αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόσβαση που έχει δώσει στα ΜΜΕ από τότε που επέστρεψε στα καθήκοντά της ως Πρώτη Κυρία, τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Τραμπ, αν και δεν επισκίασε τη Μελάνια, βρήκε την… κατάλληλη στιγμή να μιλήσει για τον νέο πρόεδρο της FED, την τιμή της βενζίνης, την… απογείωση της αμερικανικής οικονομίας και την πιθανή επίθεση στο Ιράν.

Όσο για τη Μελάνια, είπε ότι είναι πολύ έξυπνη, πολύ μετρημένη, με πολύ υψηλή ποιότητα και μια αίγλη που δεν υπάρχει πια.

Γόβες στιλέτο και VIP που… δεν ήρθαν

Με 30 εκατοστά χιόνι στην Ουάσιγκτον, τα πεζοδρόμια μπροστά από το Kennedy Center είχαν καθαριστεί για να περάσει μια «παρέλαση» από στιλέτο γόβες και ανδρικά παπούτσια.

Αφίσες της ταινίας ήταν στημένες στους μαρμάρινους διαδρόμους, με το βλέμμα της Πρώτης Κυρίας να «καρφώνει» τους καλεσμένους καθώς περνούσαν.

Στους διαφημιζόμενους καλεσμένους περιλαμβάνονταν ο ιδιοκτήτης των New England Patriots, Ρόμπερτ Κραφτ, ο ράπερ Waka Flocka Flame και ο Jordan Belfort, ο πραγματικός «Λύκος της Wall Street», στον οποίο βασίστηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε το 2013. Κανείς τους δεν εμφανίστηκε στο μαύρο χαλί, αλλά μεγάλο μέρος του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ ήταν εκεί, σχηματίζοντας ουρά.

Dress code: MAGA

Οι ενδυματολογικές επιλογές των καλεσμένων θύμιζαν επίδειξη μόδας μιας «MAGA-ποιημένης» λάμψης: φορέματα μακριά και εφαρμοστά, μαλλιά με μπούκλες, ψηλά τακούνια. Όσοι παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα μπήκαν δωρεάν — αλλά αν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, η πρόσκληση ανέφερε ότι «επιβεβαιώνετε πως έχετε λάβει έγκριση από τον υπεύθυνο δεοντολογίας ή το νομικό σας τμήμα για να παραστείτε στην εκδήλωση».

Όλο αυτό το θέαμα έμοιαζε με έναν αμήχανο γάμο ανάμεσα στην πολιτική και το show business, ενωμένα κάτω από το MAGA.

Ένα χάος προκλήθηκε όταν οι υπουργοί περνούσαν μπροστά από δημοσιογράφους, οι οποίο τους ρωτούσαν για θέματα που αφορούσαν από… γραβάτες μέχρι το ξέσπασμα ιλαράς στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ωστόσο φαινόταν ενθουσιώδης και χαρακτήρισε το σκηνικό ως «Χόλιγουντ με περισσότερο κόσμο, όταν τα Όσκαρ είχαν τηλεθέαση».

U.S. President Donald Trump attends Amazon MGM's "Melania" World Premiere at The Trump Kennedy Center in Washington, DC.



More #GettyVideo #MelaniaMovie 🎥 Dimitrios Kambouris 👉 https://t.co/IrlCxtSxcP pic.twitter.com/2ndBsCVEtj — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) January 30, 2026

Η… μετάβαση της Μελάνια από «ιδιώτη» σε Πρώτη Κυρία

Αν και οι δημοσιογράφοι δεν επιτράπηκε να παρακολουθήσουν το φιλμ, το λεγόμενο ντοκιμαντέρ φέρεται να παρακολουθεί τις 20 ημέρες της ζωής της Μελάνια που οδήγησαν στη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της.

Ο σκηνοθέτης Brett Ratner λέγεται ότι μετακόμισε σε παραθαλάσσια κατοικία κοντά στο Mar-a-Lago για τις εβδομάδες των γυρισμάτων, τα οποία έγιναν επίσης στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον. Είναι το πρώτο μεγάλο πρότζεκτ του σκηνοθέτη από το 2017, όταν πολλές γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά στην κορύφωση του κινήματος #MeToo. (Ο Ratner έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.)

«Θα δουν τη μετάβαση από ιδιώτη πολίτη στο να γίνεις Πρώτη Κυρία», είπε η Μελάνια για το φιλμ καθώς περπατούσε στο μαύρο χαλί — το «πολύ έντονο» πρόγραμμα του να «τρέχεις την επιχείρησή σου, να φροντίζεις την οικογένεια, να οργανώνεις το γραφείο της Ανατολικής Πτέρυγας». (Το γεγονός ότι η Ανατολική Πτέρυγα δεν υπάρχει πια δεν έχει αποτρέψει τη Μελάνια από το να αναφέρεται σε αυτήν ως το παραδοσιακό «σπίτι» των υποθέσεων της Πρώτης Κυρίας.)

MELANIA, the film, exclusively in theaters worldwide on January 30th, 2026. pic.twitter.com/n2kloQ4JwW — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 17, 2025

Η… αποθέωση της αυτοαναφορικότητας

Το θέαμα στο Kennedy Center ήταν μόνο μία από τις πολλές γιορτές που είχαν σχεδιαστεί για το ντεμπούτο του ντοκιμαντέρ της Πρώτης Κυρίας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Μελάνια έκανε ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για 70 προσωπικούς και πολιτικούς φίλους. Ανάμεσα στους καλεσμένους: ο πυγμάχος Mike Tyson, ο γκουρού αυτοβελτίωσης Tony Robbins και η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας — καθώς και αρκετοί διευθύνοντες σύμβουλοι τεχνολογίας, όπως ο Tim Cook της Apple και ο Andy Jassy της Amazon.

Έτρωγαν από μπουφέ με ασπρόμαυρα σνακ — M&Ms, μακαρόν, ένα μπισκότο pâte sucrée με γλάσο που έγραφε τον τίτλο της ταινίας, ενώ η στρατιωτική μπάντα έπαιζε το «Melania’s Waltz», ένα σκοτεινό κομμάτι για έγχορδα και πιάνο που συντέθηκε για το ντοκιμαντέρ.

Το γεγονός ότι η γιορτή έγινε ενώ η χώρα συγκλονιζόταν από τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτικ δεν φάνηκε να χαλάει το κλίμα της βραδιάς.

THE PREMIERE OF "MELANIA" AT THE TRUMP-KENNEDY CENTER 🤩🍿pic.twitter.com/MEy6VLmcZW — The White House (@WhiteHouse) January 30, 2026

Πρόσθετες VIP εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα. Κάποιες θα είναι δείπνα όπου θα εμφανίζεται η Πρώτη Κυρία, άλλες θα περιλαμβάνουν ειδικά προϊόντα. Στο Νάσβιλ, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να φτιάξουν ένα εξατομικευμένο άρωμα σε μαύρο μπουκάλι «Melania».

Όλες οι αίθουσες που προβάλλουν το «Melania» θα πουλάνε συλλεκτικούς κουβάδες ποπ κορν, με μια γυαλιστερή ασπρόμαυρη φωτογραφία της «Σλοβένικης Σφίγγας» να κοιτάζει τους θεατές, στην τιμή των 12,99 δολαρίων.

Η Amazon και η… αδιαφορία για τα εισιτήρια

Στις αρχές Ιανουαρίου, η Amazon ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει τα δικαιώματα για 40 εκατ. δολάρια — την υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ για ντοκιμαντέρ και πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερη από τη δεύτερη καλύτερη προσφορά (η Disney, με 14 εκατ. δολάρια).

Η αμοιβή της Πρώτης Κυρίας από τη συμφωνία φέρεται να ξεπερνά τα 28 εκατ. δολάρια.

Η Amazon ξόδεψε άλλα 35 εκατ. δολάρια για προώθηση, βάζοντας billboards στην Times Square και προβάλλοντας 60 δευτερόλεπτα από το τρέιλερ πάνω στη Sphere στο Λας Βέγκας.

Παρά τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν, το «Melania» αναμένεται να αποφέρει μόλις 2 έως 5 εκατ. δολάρια σε 1.400 αίθουσες στις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς, όπως θα λέγαμε στην Ελλάδα… πάει άπατη η πώληση των εισιτηρίων.

